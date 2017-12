Anuario VAVEL Crystal Palace 2017: que el águila levante vuelo

Google Plus

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea - VAVEL

El Crystal Palace es tan irregular como deslumbrante. Un equipo que se mantiene en la élite inglesa desde la temporada 13/14 y que rara vez no ha coqueteado con el descenso. 2017 no ha sido diferente y tanto al final del curso 16/17 como al inicio del 17/18, el Crystal Palace ha estado luchando por no caer en los puestos de peligro.

Allardyce salvó la temporada

Después de que Alan Pardew fuese cesado del banquillo de los Glaziers, Sam Allardyce ocupó el puesto de entrenador. Aunque no comenzó con el pie derecho, dejó al equipo salvado son siete puntos de colchón sobre el descenso. Finalizó 14º con 41 puntos. Sunderland, Middlesbrough y Hull City fueron los equipos que acabaron diciendo adiós a la categoría, haciendo que los Eagles siguiesen en la Premier League un curso más.

Sam Allardyce posa con la camiseta del Crystal Palace | Foto: Premier League

En cuanto a las competiciones coperas, el Crystal Palace tampoco tuvo su año. En la FA Cup cayó ante el Manchester City con un contundente 0-3. El equipo de Guardiola arrasó con los pupilos de Allardyce en la cuarta ronda. El Crystal Palace llegaba como subcampeón a la competición. Alcanzó la final hace dos temporadas con Alan Pardew en el banquillo cuando el otro equipo de Manchester, los Red Devils se llevaron la final.

Por su parte, en la EFL Cup, el Southampton eliminó al Crystal Palace en la tercera ronda, cuando aún estaba Alan Pardew en el banquillo. La eliminación en ambas competiciones permitió al cuadro del sur de Londres centrarse en verdadero objetivo: la permanencia. Y Allardyce, con mayor o menor brillantez lo consiguió. Al finalizar el curso, el técnico inglés comunicó su intención de no continuar al frente del Crystal Palace, por lo que hacía obligatorio encontrar un reemplazo.

Fichar sí o sí

El Crystal Palace afrontó el mercado veraniego con el único objetivo de reforzar lo que había. Además de un nuevo entrenador que liderase el proyecto. Las bajas de hombres importantes como Loïc Rémy o Steven Mandanda no dejaba desolado al club pero sí tocado.

Rémy en un lance con la camiseta del Crystal Palace | Foto: Getty Images

Antes de encarar la ventana de traspasos, el Crystal Palace solventó el trabajo de encontrar entrenador y depositó la ilusión en Frank De Boer, aunque pronto de disiparía. El neerlandés tenía todo un verano para dar forma a su proyecto. A la capital inglesa arribaron hombres llamados a ser importantes: Mamadou Sakho -que ya había estado en calidad de cedido en el Crystal Palace-, Jairo Riedewald, Timothy Fosu-Mensah y Ruben Loftus-Cheek, estos dos últimos como cedidos.

Loftus-Cheek durante la pretemporada con el Crystal Palace | Foto: Premier League

Contra el suelo y solución inmediata

77 días duró en el cargo Frank De Boer. Tras perder los cuatro primeros partidos de la Premier League y no anotar ni un solo gol, el holandés fue cesado del cargo. Un paupérrimo inicio que dejaba a los Eagles en el fondo del pozo. Tras su destitución, Roy Hodgson fue nombrado nuevo técnico del Crystal Palace. Tocaba volver a replantear un nuevo inicio al proyecto y desde entonces, el Crystal Palace se encuentra en la 16ª posición con 18 puntos, uno por encima del descenso.

Hodgson en un entrenamiento con el Crystal Palace | Foto: Crystal Palace

En la Carabao Cup -EFL Cup-, el Crystal Palace ha conseguido firmar mejoras. En la segunda ronda venció al Ipswich Town -Championship- y en la tercera ronda al recién ascendido Huddersfield por 1-0. A pesar de ello, la debacle sucedió en la cuarto ronda. El Bristol City -Championship- arrasó con un 4-1 al Crystal Palace, ya con Hodgson en el banquillo.

El Crystal Palace debe conseguir resultados positivos para sacar adelante la temporada. Un mal inicio que lo condena en los puestos de abajo y como cada año, estará luchando por el descenso hasta final de temporada. Un cuadro que constantemente ha acusado el baile de entrenadores. Roy Hodgson fue el elegido para enmendar los males del equipo del sur de Londres y a día de hoy, el Águila debe emprender vuelo.