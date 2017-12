Wenger: “He estado en esa posición desde hace 21 años, así que no voy a quejarme ahora”

Google Plus

Arsène Wenger en la rueda de prensa previa al partido ante el Crystal Palace | Fotografía: Arsenal

El Arsenal será el último en jugar en esta decimonovena fecha de la Premier League y lo hará sabiendo el resultado de sus rivales directos. Los Gunners aspiran a poder recortar puntos en unas fechas propicias en las que los partidos se multiplican minimizando el tiempo de descanso. Por suerte para Arsène Wenger, estos compromisos navideños han llegado en mejor momento en comparación con temporadas pasadas, pues la enfermería está mucho menos llena, de ahí que las rotaciones puedan ser de ayuda a un conjunto situado en sexta posición. Ante sí tendrán a uno de los equipos que mejor momento de forma vive, un Crystal Palace que, sorprendentemente, se ha repuesto de un inicio de temporada pésimo y que está situado, incluso, fuera de los puestos de descenso.

"Hodgson tiene experiencia en la Premier League, así que no estoy sorprendido"

Lejos de llevarse las manos a la cabeza por el buen momento de los Eagles, el técnico francés reconoce que los de Selhurst Park tuvieron “algo de mala suerte en el inicio del cuso”. “Tuvieron muchas lesiones y, si miras a su equipo, tienen jugadores de mucha calidad. Hodgson tiene experiencia en la Premier League, así que no estoy sorprendido”. Precisamente, la llegada del veterano entrenador inglés es lo que ha revitalizado un conjunto que confió en él a pesar de la debacle en la Eurocopa a los mandos de Inglaterra. Sigue confiando en él Wenger, que reconoce que “lo que sucedió en la Eurocopa no puede cuestionar el trabajo de 40 años” de un entrenador.

Respondiendo a otro técnico, en este caso a su rival José Mourinho, ha continuado la rueda de prensa un entrenador francés nuevamente molesto por los dardos de un técnico portugués que declaró tras empatar ante el Burnley que, al igual que su equipo, otros como Chelsea o Arsenal también tenían que ser exigidos a la hora de ganar la Premier League. Todo terminó desembocando en unas declaraciones en las que el luso admitió que 300 millones de libras en fichajes no habían sido suficientes para mantener el ritmo del Manchester City. Respecto a esto, Wenger tiene claro que es una posición familiar para él: “He estado en esa posición desde hace 21 años, así que no voy a quejarme ahora. Siempre hay un equipo, a veces cuatro, más ricos que el mío, así que he aprendido a lidiar con eso. Creo que lo más importante es manejar tu propia situación. El Manchester City es más rico que nosotros. El Chelsea es más rico que nosotros y el Manchester United es más rico que nosotros. Pero sigo creyendo que tenemos que encontrar la manera de tener éxito”.

"Los jugadores ya están bien pagados y ganan mucho dinero. Lo que se necesita es el compromiso por una temporada entera"

Polémicas a un lado, Wenger ha repasado el mercado de invierno que se abrirá en los próximos días. Continuando con su idea de acabar con esta ventana de transferencias, el alsaciano vuelve a explicar su posición: “Quitaría este mercado por completo. Los jugadores ya están bien pagados y ganan mucho dinero. Lo que se necesita es el compromiso por una temporada entera. Eso es vital. Se debería hacer transferencias una vez y, cuando haya comenzado la temporada, ya no se puede más hasta la siguiente. Nadie sabe cómo afectaría esto, pero creo que las personas se adaptarían y tomarían sus decisiones antes. Ahora sucede que 48 horas antes del final del mercado recibes preguntas por si estás interesado en un jugador”. Precisamente, estas preguntas son las que le mantendrán ocupado el próximo mes: “Estaré ocupado porque siempre hay equipos que te llaman para conseguir jugadores cedidos o para comprarlos. También estoy abierto a cualquier posibilidad de fortalecer mi equipo”. Finalmente, ha sentenciado que nadie les ha contactado por un Alexis Sánchez que, como todo apunta, vivirá sus últimos meses vestido de Gunner.

En cuanto a las últimas noticias del equipo, ha descartado para el partido del jueves a Monreal, Giroud y Ramsey. El primero, que dejó el terreno de juego en el choque ante el Liverpool, prevé que vuelva a vestirse de corto “en diez días”. Sobre el francés, espera una pronta recuperación porque ya tiene experiencia en estas situaciones, mientras que con Ramsey no se atreve a establecer plazos fijos: “Dije que iba a estar de cuatro a seis semanas, pero el incidente ocurrió el 10 de diciembre, por lo que en torno al 10 de enero debería estar de vuelta”.

Antes de finalizar su comparecencia, ha hecho un pequeño resumen de un 2017 con luces y sombras: “Hemos sido muy constantes en casa y nuestras actuaciones han sido fantásticas. Hemos perdido un partido que, incluso cualquier aficionado neutral, admitiría que tuvimos una actuación sobresaliente”. En cuanto a lo que le pide a 2018, se muestra rotundo al señalar a su defensa en un deseo claro de “dejar de recibir tantos goles”. Eso sí, se llevaría al nuevo año “el espíritu, la determinación y el amor por jugar al fútbol” que, según él, han mostrado sus jugadores a lo largo de este 2017.