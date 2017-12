Britton: "Necesitamos fichajes que ayuden al equipo a salir del descenso"

Leon Britton, decepcionado después de una mala segunda parte de su equipo./ Foto: Premier League

El Swansea ha vuelto a sumar una nueva derrota en esta Premier League. En esta ocasión, ha sido derrotado por el Liverpool de Jurgen Klopp por 5-0 en Anfield. El equipo galés que está acumulando muy malos resultados esta temporada, ha decidido rescindir el contrato de hasta ahora su entrenador Paul Clement. En este último partido, el ex jugador del Swansea Leon Britton se ha hecho cargo del equipo del equipo, a la espera de la llegada de un técnico en este mercado de fichajes. Hablando de fichajes, aprovechando el mercado, el Swansea necesitará nuevos fichajes si quiere salir de la zona baja de la tabla.

Sobre el desastroso partido del Swansea, salió a hablar el de momento entrenador y ex jugador del equipo galés Leon Britton que dijo esto sobre sus hace poco compañeros: "Estamos en una situación preocupante, ya que estamos en la parte inferior de la tabla. Yo que estado mucho tiempo en el club, he trabajado siempre muy duro para llevar al Swansea donde está ahora y sin embargo, veo al equipo que no dan lo máximo que deberían dar. A pesar de esta derrota, tenemos que seguir adelante y dar todo lo que tenemos porque si no acabará siendo una temporada muy desastrosa".



Además Britton desveló las claves de la derrota de su equipo analizando lo siguiente: "Después de encajar tan temprano, el equipo supo reaccionar, obteniendo nuestras ocasiones, pero tras el segundo gol del Liverpool el equipo se vino abajo y ahí se acabó el partido.

Comenzamos a cometer errores básicos y no lográbamos solucionarlos. Por eso hablé con los jugadores en el vestuario tras el partido, y explicarles que esa clase de errores cometidos en la segunda mitad, no se pueden volver a repetir. Después de lo sucedido en el día de hoy, solo puedo disculparme con los aficionados que han viajado a apoyar al equipo".



Por último, Leon Britton analizó la llegada invernal como un buen momento para reforzar al equipo con jugadores que ayuden a hacer resurgir al equipo. Ante esto, Britton declaró lo siguiente: "Necesitamos algunas caras nuevas. Hay jugadores que no han jugado al nivel que deberían haber jugado, y por eso nos encontramos en esta situación. Será importante adquirir algunos refuerzos, aunque sabemos que será complicado conseguir jugadores interesados en jugar en un equipo de la parte baja de la tabla, ya que deberán afrontar una situación complicada. En conclusión, necesitamos grandes fichajes para sacar al equipo de estos puestos de descenso".