Anuario VAVEL Bournemouth 2017: inestabilidad para un humilde equipo

Fotomontaje: Aitor Sanchez-Rey Larrea - VAVEL

Los Cherries despedirán 2017 como uno de los candidatos al descenso. Un año donde el Bournemouth ha vivido grandes momentos pero también ha sufrido bajones deportivos. Altibajos que hacen que el equipo de Eddie Howe sea capaz de lo mejor y lo peor.

Final de temporada sin sobresaltos

El Bournemouth fue uno de los pocos equipos que vivió la recta final del curso 16/17 con cierta tranquilidad en el fútbol inglés. Después de presentarse como el equipo revelación en su segunda temporada en la Premier League, acabó en la novena posición con 46 puntos. Un colchón de doce puntos por encima del descenso e igualado con el Southampton.

Durante gran parte de la temporada, el cuadro de Eddie Howe se consagró como el equipo revelación de la Premier League. Un fútbol atractivo y brillante, sumado a la presencia de jugadores importantes como Wilshere -el inglés recuperó su mejor nivel- y un soberbio Harry Arter hicieron que los Cherries llamasen la atención de muchos futboleros. Un humilde equipo -el Vitality Stadium tiene capacidad para unos 12.000 espectadores, el más pequeño de la categoría- que hizo una gran carta de presentación en una de las mejores ligas del mundo. Los de la costa sur de Reino Unido vivieron pues, una temporada donde, a pesar de los bajones puntuales, recondujeron la situación y terminaron en mitad de la tabla.

King celebra un gol anotado con el Bournemouth | Foto: Getty Images

En el papel copero, el Bournemouth no pasó de la tercera ronda en la FA Cup. El Millwall -que por entonces militaba en la League One, tercera división del fútbol inglés-, eliminó a los rojinegros. Los londineses vencieron por 3-0 en el The Den a principios de 2017 y con esto, se puso fin a la andadura del los Cherries en la FA Cup.

Llegadas de renombre

En el verano, el Bournemouth supo moverse bien. Pese a no fichar una gran cantidad de jugadores, supo subir el nivel de la plantilla aprovechando las oportunidades de mercado.

Después de que Nathan Aké fuese reclamado por el Chelsea en enero, poniendo fin a su cesión con el Bournemouth, volvió al equipo de Howe en verano. Rindió a un gran nivel en su primera etapa como futbolista del Bournemouth y su regreso a la capital inglesa frenó su proyección. El joven central eligió el Vitality Stadium como primera opción y los Cherries desembolsaron 22,8 millones de euros por el holandés. Asimismo, Begovic también firmó por el cuadro rojinegro procedente del Chelsea. El suplente de Courtois salió en busca de minutos y el Bournemouth le ofreció un papel importante. El bosnio llegó a cambio de 11,5 millones. Jermain Defoe fue la última incorporación destacada. Tras consumar el descenso con el Sunderland y cumplir contrato, el inglés acabó decidiendo estampar su firma con los Cherries tras conversar con varios equipos.

Sin embargo, y a pesar de las pocas contrataciones, los verdaderos refuerzos de Bournemouth estuvieron ligados con la renovación de contrato de muchos jugadores importantes en la plantilla. Steve Cook prolongó su estadía en el club de la costa por cuatro temporadas, al igual que Dan Gosling y Harry Arter. Tyrone Mings y Charlie Daniels les siguieron los pasos.

Defoe con la elástica del Bournemouth | Foto: Premier League

En el plano de las salidas, las más acusadas fueron la de Wilshere, que regresó al Arsenal tras cumplir la cesión y la de Max Gradel. El marfileño salió cedido al Toulouse durante una temporada. De esta forma, Eddie Howe y la dirección deportiva apostaba por mantener la base del Bournemouth sobre el césped e incorporar pocos futbolistas que aportasen algo mejor que lo había entonces.

Wilshere conduce un balón con la camiseta del Bournemouth | Foto: Getty Images

En busca de la reacción

La primera mitad de la temporada del Bournemouth ha ido mucho peor de los esperado. Tras 20 jornadas, campea en la decimoctava posición con 17 puntos. Una imagen muy distante a la que mostró el curso pasado. Howe aún no ha dado con la tecla para recuperar sensaciones y se postula como uno de los equipos que luchará por mantener la categoría hasta final de temporada.

Defoe festeja con el club que lo vio nacer | Foto: Getty Images.

En cuanto a la Carabao Cup, el Bournemouth ha mejorado notablemente. Se quedó a las puertas de las semifinales al ser eliminado por el Chelsea en Stamford Bridge por 2-1. Previamente, eliminó a Birmingham, Brighton y Middlesbrough.

Eddie Howe tiene un largo trabajo por delante. Ha conseguido mejorar el nivel de la plantilla pero no ha sido capaz de sacarle jugo. Tendrá que conectar las piezas para que los resultados lleguen y el Bournemouth trepe en la clasificación. A diferencia de la campaña pasada, se antojan horas fuertes para el Bournemouth. Aunque el trabajo de Howe con los Cherries invita a pensar que tendrá un final feliz y que los resultados llegarán Dos imágenes distintas para uno de los clubes más pequeños de la Premier League.