Previa Liverpool-Leicester City: con la presión de seguir ganando

Coutinho, uno de los autores de los goles, en el último enfrentamiento ante el Leicester, Foto: Sitio oficial de la Premier League

A pesar de que faltan pocas horas para la llegada del 2018 y, mientras otras ligas en el mundo esperan que se termine el calendario festivo para arrancar nuevamente con la competencia, en la Premier League no existe descanso en esta época del año. Primero, fueron los partidos después de Navidad, ahora será el turno de jugar en vísperas de lo que será un nuevo año.

Uno que quiere terminar el 2017 con la tranquilidad de ubicarse en las primeras cuatro posiciones, que le den el pasaje directo para jugar la próxima Champions League, es el Liverpool. Este sábado deberá recibir al Leicester, que también quiere sumar para ubicarse en las primeras posiciones pero que aún así, se encuentra lejos.

Los de Jürgen Klopp, que en el Boxing Day le ganó con contundencia al último de la liga, el Swansea, por 5-0, también en su estadio como en esta oportunidad lo será ante su próximo rival, el Leicester, y que no puede dar el brazo a torcer, ya que están en la lucha por un lugar en Champions League, pero sus rivales más cercanos están a solamente un punto. Ellos son el Arsenal y el Tottenham.

Por el lado de los de Claude Puel, hace tres partidos que no conoce el triunfo desde que venció al Southampton por 4-1. En la jornada anterior, en el partido que comenzó ganando ante el Watford en Vicarage Road, terminó perdiendo por 2-1. Cuando parecía que podía acercarse a los equipos que estaban en la lucha por entrar aunque sea a la Europa League, con esos partidos perdidos se alejó.

Este partido será la oportunidad perfecta para ambos de seguir en busca de sus objetivos para ingresar a las competencias internacionales. Más en esta época del año donde los encuentros son todos tan juntos y en este momento es cuando los equipos más se tienen que fortalecer, y esta será una gran prueba tanto para Klopp como para Puel.

Liverpool no puede dejar de pasar el tren

Los dirigidos por Klopp tendrán dos pruebas difíciles en sólo 48 horas en esta nueva jornada de la Premier League. Eso es algo que su entrenador lo sabe y, por eso, antes del partido, opinó que para poder hacerse fuerte ante tantos encuentros en pocas horas, primero hay que hacer foco en el más cercano ante el Leicester y, una vez que termine, ante el Burnley el lunes.

Sin dudas, las noticias más importante que se encuentran a estas horas en Anfield, es la llegada de una nueva incorporación: Virgil van Dijk. Esto se dio días antes de que el mercado de fichajes se abra de manera oficial. El ex jugador del Southampton es un jugador por el cual Klopp quería desde hace mucho tiempo y, ahora, formará parte de su plantilla.

Sobre los lesionados, el ex director técnico del Borussia Dortmund, primero, habló sobre el capitán Jordan Henderson, que se encuentra fuera de las cachas debido a una lesión en el tendón de la corva, comenzó a correr en el entrenamiento de este viernes, pero todavía no tiene fecha de regreso. En cuanto a Alberto Moreno comentó sobre una rápida recuperación y que podría volver a jugar después del partido de FA Cup ante el Everton.

Pero, más allá de que no tenga muchos jugadores que les impida jugar debido a una lesión, para este partido, se espera que los once que salgan a enfrentar a los "Foxes" sea un equipo con jugadores que habitualmente no son titulares con algunas excepciones como Salah.

Firmino anota uno de los goles en la vitoria frente al Swansea. Foto: Sitio oficial de la Premier League

Para cambiar la racha

El Leicester, que no gana de hace tres fechas, buscará cambiar su mala racha. Pero, especialmente, para mantener los resultados cuando va ganando. Exactamente, lo que le paso el martes ante el Watford que comenzó ganando el encuentro y lo perdió 2-1.

Pero, para este partido frente al Liverpool, Puel tiene una buena noticia que es la recuperación de uno de sus soldados, ya que, Daniel Amartey, podrá a estar a disposición del entrenador, nuevamente, ya que cumplió la suspensión de una jornada por haber sido expulsado ante el Manchester United.

Por el lado de las lesiones, Matty James aún no está en forma, al igual que Robert Huth por una lesión en el tobillo. Además, otra de las malas noticias que sufre el Leicester, el que la lesión del defensor Danny Simpson por una lesión en el tendón de la corva.

Pero, se espera que el entrenador realice tres modificaciones para ir a Anfiel y es el ingreso de Fuchs en el lateral izquierdo, en lugar de Chilwell. También, las salidas de Andy King y Shinji Okazaki por Vicente Iborra y Demarai Gray.

Los jugadores del Leicester festejan e gol de Mahrez ante el Watford. Foto: Sitio oficial de la Premier League

Historial

Liverpool y Leicester se enfrentaron en un total de 108 partidos. En total, los “Reds” vencieron 45 oportunidades, perdieron 39, y empataron en 24 ocasiones. Por Liga Inglesa, este será el partido número 88 de los cuales 32 fueron para el Leicester, igualó en 20 y cayó en 35 oportunidades.

El primer enfrentamiento entre ambos equipos fue en el año 1895, también en estadio del Liverpool, y los locales ganaron con un resultado de 3-1 en el Championship de ese año. Al año siguiente, “los foxes”, fueron los anfitriones, no solamente brindando la localia, sino que, también, con el resultado que se llevaron por 2-0

La última vez que ambos equipos se vieron las caras, fue para esta temporada en King Power Stadium, donde la visita se llevó el partido con un resultado y de 3-2 con goles de Mohamed Salah,Philippe Coutinho, Jordan Henderson. Mientras que, para los que en ese entonces dirigía Craig Shakespeare, anotaron Shinji Okazaki y Jamie Vardy que, además, desperdició un penal.

Mignolet no puede evitar el gol de Okazaki en el último partido. Foto: Sitio oficial de la Premier League

El último partido que se jugó en Anfield fue en septiembre de 2016. Los de klopp vencieron a los de Ranieri por 4-1 por las anotaciones de Roberto Firmino, en dos ocaciones, Sadio Mané, Adam Lallana. Vardy anotó para los “Foxes”. La última vez que Leicester ganó en Liverpool fue en el año 2000 y lo hizo por 2-0.

Árbitro:

El árbitro del encuentro será, en esta oportunidad, Neil Swarbrick. Estará acompañado por los jueces asistentes que serán Scott Ledger, Andy Garratt. El cuato árbitro será Lee Mason.

Formaciones: