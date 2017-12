Once ideal Premier League jornada 20: Londres manda en el Boxing Day

Marcos Alonso en la celebración de su gol. Foto: Getty Images

La jornada más navideña del año nos ha dejado principalmente actuaciones estelares de jugadores de equipos londinenses. Sin embargo, nombres nuevos también aparecen en este once ideal VAVEL de la jornada.

Un 'novato' de portero

El arquero revelación podría ser. El joven guardameta del Burnley Nick Pope realizó uno de sus mejores partidos, en Old Trafford, ante el Manchester United. Pese a partir como suplente de Heaton, la lesión del internacional inglés en la jornada 4 le abrió las puertas de la titularidad y está dando la talla. Frente al United, Pope salvó al equipo y en gran parte, su actuación fue clave para sacar un punto de allí. Hasta 23 remates realizó el equipo local, pero finalmente, solo Lingard logró batir al '29' del Burnley.

Pope tras acabar el partido. Foto: Getty Images

Línea defensiva diferente

La zaga de este once ideal la forman dos veteranos y dos inusuales. Primero, una dupla de oro que se está acomodando y de qué manera tanto en el Chelsea como en los onces ideales de cada jornada. Son Marcos Alonso y César Azpilicueta. Los dos españoles se han hecho indispensables en el equipo de Conte y demuestran cada fin de semana la razón de su importancia. En esta ocasión fue el Brighton quien les sufrió. El carrilero zurdo marcó de cabeza el segundo gol de su equipo y sigue con sus registros goleadores de delantero siendo defensor. Por otro lado, el central multiusos ex del Osasuna entre otros, puso su sexta asistencia del año, la sexta a Morata también, y mantuvo la portería a cero sin problemas, dos seguros.

Wague celebra su tanto, el del empate, señalando al cielo. Foto: Getty Images

El tercer nombre de esta defensa también proviene del Chelsea, aunque ya no esté en el club. Se trata de Nathan Aké, que volvió a marcar y asistir con su Bournemouth, para empatar un partido loco ante el West Ham. Por último, pero no menos importante, se encuentra Molla Wague. Un auténtico desconocido para los aficionados de la Premier, puesto que el de esta jornada era su segundo partido en la liga inglesa. El central del Watford no estaba contando con la confianza de Marco Silva, pero tras varios malos resultados, el técnico decidió hacer cambios en el once, y el central aún del Udinese, lo aprovechó marcando el gol del empate, aunque luego ganaron.

Medular de oro

Tres nombres propios, tres cracks, tres goleadores, tres pilares. Coutinho, Lingard y Alli, los tres centrocampistas de la jornada. El nombre más llamativo, el de Jesse Lingard, y no por falta de calidad, sino porque jugó tan solo 45 minutos. Venía siendo titular los últimos partidos, tras no serlo apenas en las primeras 13 jornadas, pero Mou decidió dejarlo en el banquillo, y el Burnley se adelantó 0-2. Al descanso entró, y revolucionó el partido. Marcó el doblete para salvar un punto, uno de ellos de bellísima factura al marcarlo de tacón, y el otro en el descuento.

Lingard en el partido ante el Burnley. Foto: Getty Images

El segundo hombre es Dele Alli. El inglés ha bajado su rendimiento esta temporada, pero ante el Southampton marcó y dio dos pases de gol para golear al equipo de Pellegrino. Es el socio de Kane en el ataque, y probablemente, su bajón de rendimiento es una de las razones por las que el Tottenham no pelea con el City de más cerca. Sin embargo, esta jornada lo bordó, y por ello se merece un puesto en este once. Por último está Phillipe Coutinho. El brasileño parece haber hecho olvidar su culebrón veraniego hablando en el campo, que es lo que mejor se le da. Es el timón de este Liverpool ultra ofensivo, y volvió a demostrarlo en la goleada al Swansea. Marcó un auténtico golazo, el gol de la jornada sin duda, y asistió a Firmino.

Mucho gol

En primera línea de ataque es importante tener buenos bombarderos para ganar una guerra, y eso es lo que tienen los equipos afortunados de tener a estos tres jugadores. El primero es el hombre de la semana, y ahora del año también, Harry 'el ciudadano' Kane. Con su hat-trick ante el Southampton, segundo consecutivo, se ha convertido en el máximo goleador del año natural superando a Messi, con 56 goles. Una burrada teniendo en cuenta que ha disputado doce partidos menos que el argentino. Ante el Southampton volvió a ser decisivo y ya van muchas veces, una pena que este equipo no pelee por la liga.

Kane celebra uno de sus goles con su afición. Foto: Getty Images

El segundo bombardero es Roberto Firmino. El brasileño ha encontrado su sitio en este Liverpool jugando de referencia, y así lo demostró ante el Swansea marcando un doblete. Para terminar, está Marco Arnautovic, 'el renacido'. El austriaco parece otro futbolista desde la llegada de David Moyes al banquillo del West Ham. Tras estar 15 partidos sin marcar, en los cinco encuentros dirigidos por el escocés ha marcado cinco goles. Dos de ellos esta jornada en el Vitalty Stadium, para sacar un empate a 3.