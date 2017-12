Wenger: “El corto plazo es ganar el próximo partido con los jugadores que estén comprometidos”

Google Plus

Arsène Wenger tras el partido ante el Crystal Palace | Fotografía: Arsenal

Victoria apurada del Arsenal tras el empate ante el Liverpool que dejó un mal sabor de boca. Lo cierto es que ante el Crystal Palace las lagunas defensivas volvieron a ser protagonistas hasta el punto de que los Gunners sufrieron para sumar los tres puntos pese a ponerse 1-3 en el marcador. Dos goles de Alexis Sánchez, que fue el mejor de su equipo, y otro de Mustafi, devuelven la alegría a un Emirates Stadium que aún tendrá que esperar para ver a su equipo, pues juegan, de nuevo fuera de casa, ante el West Bromwich Albion el próximo domingo, 31 de diciembre. Tras el encuentro, Arsène Wenger valoró el rendimiento de su equipo y habló sobre la permanencia de jugadores como Alexis Sánchez y Jack Wilshere.

"Hemos concedido de un córner y de un centro lateral, así que tenemos que analizarlo"

Preocupado por la sangría de goles en contra que está sufriendo su equipo en los últimos partidos, Wenger lamenta haber encajado “de un córner y un centro lateral”. “La única forma de descansar es no conceder goles. Eso es lo que siempre deseas. Hemos concedido de un córner y de un centro lateral, así que tenemos que analizarlo”, argumentó un entrenador que reconoció el nerviosismo de su equipo a pesar de ir por delante en el marcador: “Con el 2-3 claro que estábamos algo nerviosos, porque ya hemos tenido malas experiencias aquí y el Crystal Palace ya ha conseguido algunos resultados en los últimos minutos de partido. En general, creo que hemos estado nerviosos, pero me voy contento con el rendimiento del equipo”. Lamenta, por otro lado, no haber aprovechado las ocasiones de la primera mitad, cuando sus hombres pudieron irse con una ventaja mayor al túnel de vestuarios: “No hemos aprovechado las oportunidades y luego nos hemos visto con 1-1. Luego hemos mostrado personalidad”.

Personalidad, en este caso a la hora de resolver sus respectivos futuros, deberán mostrar también dos de los mejores sobre el césped de Selhurst Park para los Gunners. Alexis Sánchez y Jack Wilshere tienen pendiente una conversación con un Wenger que la emplaza “para enero”. “Está planeado para comienzos de enero. No hay ningún tipo de retraso, ya dije que lo resolveríamos a finales de diciembre, pero jugamos ahora el domingo y el miércoles, por lo que ahora el foco tiene que estar en el partido”, añadió. No obstante, utiliza el partido ante los Eagles como muestra del compromiso de ambos con el Arsenal: “Siempre son cuestionados los jugadores que van a terminar sus contratos, pero la mejor manera de demostrar su compromiso es tener un rendimiento como el de hoy”.

Centrándose en el jugador chileno, del que se ha filtrado que estuvo en París para celebrar la Nochebuena y la Navidad, Wenger reconoce ese hecho pero aclara que fue “para reunirse con su familia”. En cuanto a su importancia en el Arsenal, el francés admite que “ha estado muy bien contra el Palace” pero que ahora hay que centrarse en los siguientes compromisos y dejarse de eventos a largo plazo: “Nadie sabe qué va a suceder y es difícil especular. En estos momentos estamos centrados en el corto plazo y el corto plazo es ganar el próximo partido con los jugadores que estén comprometidos y que vayan a pelear”. Así pues, habrá que ver si ante los Baggies, el chileno no se viste por última vez la camiseta del conjunto londinense.