Wilshere sobre su contrato: “Estoy seguro de que se hará”

Jack Wilshere celebra con Alexis uno de los goles | Fotografía: Arsenal

La lesión de Ramsey a mediados de diciembre ponía en jaque la pareja de confianza de Arsène Wenger. Xhaka se quedaba sin su fiel escudero pero el francés depositaba el juego en las botas de un Jack Wilshere que, poco a poco, va entrando en juego con el Arsenal tras estar el pasado curso cedido en el Bournemouth.

Ante el Crystal Palace, el inglés fue determinante, pues puso un balón milimétrico a la carrera de un Alexis Sánchez que, junto al centrocampista, fue el mejor hombre del partido. Hablando de lo fácil que es jugar con un futbolista como el chileno y lo importante que han podido ser estos tres puntos, el 10 Gunner también trató el tema de su renovación.

" Alexis lo hace todo mucho más fácil"

“Se alinea, pasa por detrás y hace que sea muy difícil para los defensores y muy fácil para los centrocampistas. Alexis lo hace todo mucho más fácil”, así comenzó sus declaraciones tras un partido que estuvo a punto de complicárseles tras el empate a uno de los Eagles: “Es un lugar difícil y hay que adaptarse a los diferentes tipos de juego, pero creo que lo hemos hecho bien esta noche. Ha habido un momento en la segunda parte, tras el empate a uno, en la que tuvimos que parar y encarar de nuevo el partido. Luego anotamos dos veces consecutivas y cerramos el partido. Todos estamos felices”.

En cuanto a su rendimiento, reconoce que “es difícil” decir si está ya a su mejor nivel o no, aunque lo cierto es que ya acumula cuatro partidos consecutivos en Premier League. “Estaba feliz con mi rendimiento el año pasado y ahora estoy, probablemente, algo mejor. Me siento mejor y estoy más en forma. Estoy mejorando en cada partido y disfruto del fútbol”, añadió un jugador con su futuro en el aire, aunque reconoce que la renovación “se hará”. “He hablado con el entrenador y me dijo que quedaríamos para hablar, así que veremos cuándo se produce la reunión, pero estoy seguro de que se hará”.