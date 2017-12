Mourinho: "Lukaku es un chico fantástico"

Google Plus

José Mourinho contento con la labor de Lukaku en el equipo./ Foto: Manchester United

El Manchester United recibe al Southampton en 21º jornada de la Premier League. El United que viene de empatar frente al Burnley en Old Trafford, buscará en esta ocasión llevarse la victoria y afianzarse en esa segunda plaza que le quiere arrebatar el Chelsea de Antonio Conte.

En la previa del partido, su entrenador José Mourinho salió a hablar con la prensa y comenzó hablando de la situación de Lukaku diciendo lo siguiente: "No, no puedo darle descanso a Lukaku. Hasta ahora ha disputado los 20 encuentros de Premier League. Me parece que para un delantero, eso es absolutamente increíble.

Pero si eres un defensa central, si eres un mediocampista defensivo, si ocupas ciertas posiciones en las que puedes controlar tu energía y juego posicional un poco más, puedes resistir y aguantar todo el partido. Para mí y para el equipo, el chico es fantástico, lo da absolutamente todo, no tengo crítica alguna".

Sobre la idea de alinear de nuevo a dos delanteros, José Mourinho explicó esto: "Podría ser, pero para que suceda ambos necesitarían estar en su mejor momento, y no lo están. Uno de ellos, porque la situación del equipo no le ha permitido descansar nada y está dándolo todo en cada minuto; solo pudimos darle un poco de descanso en los partidos de copa; pero, aun así, estuvo en el banquillo para atender situaciones de emergencia.

Y Zlatan es un hombre que viene de una dura lesión, cuyos efectos sufriría incluso un joven de 20 años. Ahora imaginen a un hombre de 37 años con tantos minutos en las piernas al más alto nivel. Lo hicimos alineamos a los dos juntos contra el Burnley y lo haremos en algunos partidos más si no hay otra opción, pero creo que para que ambos jueguen juntos, realmente necesitamos que estén en su mejor nivel".