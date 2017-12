Carlos Carvalhal, nuevo entrenador de Swansea City

Los Swans no tardaron en encontrar el sustituto tras destituir a Paul Clement y, luego de que Leon Britton hiciera de interino en la dura derrota ante Liverpool, hicieron oficial la contratación del entrenador Carlos Carvalhal quien se hará cargo del equipo hasta final de temporada, con opción a extender su estadía al final de la misma.

El entrenador portugués de 52 años llega al Liberty Stadium luego de desvincularse de Sheffield Wednesday en la víspera de Navidad. En su tiempo con los Owls logró llevarlos a los playoffs del Championship en temporadas sucesivas, pero no logró conseguir ascender. Carvalhal, quien también dirigió a Besiktas, Braga y Sporting Lisbon, tendrá su primera prueba con Swansea este día sábado ante Watford, dirigido por su compatriota Marco Silva.

Tras cerrar su llegada al conjunto galés, el técnico luso habló en exclusiva con la web oficial del club y señaló que los Swans están en condiciones de lograr escapar nuevamente del descenso y permanecer en la Premier League, buscando emular lo conseguido por Clement hace unos pocos meses atrás.

We are delighted to confirm the appointment of Carlos Carvalhal as the club’s new manager.



