Anuario VAVEL Watford 2017: entre la promesa y la decepción

Fotomontaje: Aitor Sánchez-Rey Larrea - VAVEL.

Vicarage Road vivió un 2017 lleno de emociones. Desde frustraciones y miedos aparejados por el fantasma del descenso en la primera parte del año, hasta la alegría y la esperanza tras un comienzo de temporada 17/18 con un nivel futbolístico de alto vuelo, que llevó a colocar a Watford entre como una las revelaciones de la campaña.

Volver al Championship no era una opción

En la primera mitad del año el objetivo de los Hornets era uno solo: escapar del descenso. El encargado de conseguir la salvación era Walter Mazzarri, quien había llegado al club a principios de temporada. Sin embargo, el año comenzó de la peor manera. El primero de enero Watford, que se encontraba en la decimotercera ubicación, cayó 1-4 ante Tottenham y empezó con una caída libre que lo llevaría a la zona roja.

A los largo de esa segunda etapa de la campaña 16/17 los Hornets solo pudieron sumar cinco victorias, de las cuales dos llegarían ante rivales directos -Swansea y Sunderland- y una de ella llegó de manera sorpresiva ante el Arsenal en el mismísimo Emirates Stadium.

El peor momento de Watford llegó sobre el final del torneo, ya que, tras el triunfo ante los Swans, el equipo salió derrotado en las últimas seis jornadas y coqueteo con el descenso de una manera peligrosa. Sin embargo, los altibajos de Hull City, que finalmente serían relegados, le permitieron respirar y permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés.

En la primera parte del año Watford festejó en el Emirates | Foto: Premier League.

Addio Mazzarri, Olá Marco Silva

Tras el final de temporada 16/17, los malos resultados, la poca afinidad con los jugadores más pesados de la plantilla y el poco manejo del idioma hicieron que el Watford decidiera terminar el vínculo que los unía a Walter Mazzarri y el técnico italiano dejó la institución luego de tan solo 12 meses.

El banquillo de los Hornets no estuvo mucho tiempo sin un dueño, ya que a tan solo una semana de la salida del italiano cerraron la llegada de Marco Silva, quien en un transcurso de 48 horas pasó de dejar de ser entrenador del descendido Hull City a hacerse cargo de Watford.

Mazzarri dejó de ser el entrenador a mitad de año | Foto: Premier League.

Con el arribo del portugués, quien señaló haber elegido el conjunto de Hertfordshire por el proyecto y las ambiciones del propio club, comenzaron a llegar las nuevas caras a Vicarage Road. A la plantilla se sumaron los jóvenes promesas inglesas Will Hughes (Derby County) y Nathaniel Chalobah (Chelsea), el portero austriaco Daniel Bachmann (Stoke City), el lateral Kiko Femenía (Alavés), el volante creativo Richarlison (Fluminense) y el delantero André Gray (Burnley). Además, sobre el final del mercado cerró las contrataciones de Karnezis y Wague, del club convenido italiano Udinese y Zeegelaar del Sporting de Lisboa.

Comienzo asombroso, final complicado

La campaña 17/18 tuvo un arranque de ensueño. Marco Silva logró sacar lo mejor de sus jugadores y demostró porque la directiva de Watford había ido por el tras no lograr rescatar a Hull City, con quien por momentos había desplegado un gran fútbol.

Las primeras ocho jornadas de los Hornets fueron casi maravillosas. Cuatro victorias, tres empates y una solo derrota. La caída fue muy dolorosa, ya que fue en Vicarage Road y por un contundente 0-6 ante Manchester City. Aunque se recuperaría una semana más tarde cuando, al igual que en la primera mitad del año, se hiciera con el triunfo por 2-1 ante Arsenal -esta vez en casa- que le permitiría meterse en el 'Top 4'.

Un Silva muy feliz tras su llegada al conjunto de Hertfordshire | Foto: Watford.

Sin embargo, tras la victoria ante los Gunners el equipo decayó en su nivel futbolístico. Capoue no fue el mismo que en la primera parte del año; Richarlison, Doucouré, Cleverley y el portero Gomes -los mejores de la segunda mitad del año- oscilaron entre grandes partidos y otros no tan buenos; mientras que tanto Troy Deeney como Andre Gray no lograron entrar en el engranaje del equipo.

Todo ello llevó a que durante la jornadas 14 y 19 los Hornets sumaran un solo punto de 18 posibles, descendiendo a la mitad de la tabla -actualmente se encuentran en la décima ubicación. Sin embargo, y a pesar del bajón, Watford logró una victoria ante Leicester y podría cerrar el año, que estuvo entre promesas y decepciones, con dos triunfos en caso de conseguir los tres puntos cuando reciba a Swansea este 30 de diciembre.