Klopp: "Leicester es un equipo bien organizado"

Klopp compareció en rueda de prensa de manera previa el encuentro del Liverpool contra el Leicester | Foto: Liverpool

El Liverpool disputará su último partido del año en Anfield frente al Leicester City de Claude Puel, con el propósito de hacerse con una nueva victoria con la que continuar en los primeros puestos. En su último partido, el Liverpool venció con un cómodo resultado de cinco goles a cero al Swansea, en un encuentro en el que vieron puerta Coutinho, Firmino, Alexander-Arnold y Oxlade-Chamberlain.

Sin embargo, tras esta victoria toca pensar en el próximo rival, un Leicester City que a pesar de que perdió su último partido, parece haber recuperado el rumbo con Puel al mando. Klopp alabó la calidad de su próximo rival:"Es un equipo bien organizado. Son buenos al contraataque. Será complicado, eso seguro. Todos los equipos en la Premier League cuentan con bastante calidad, especialmente el Leicester", afirmó el entrenador de los reds en rueda de prensa.

Para este partido, el Liverpool no podrá contar sobre el verde de Anfield con Jordan Henderson, quien se encuentra en unos de los últimos plazos de recuperación de unos problemas en el tendón de la corva y se perderá los dos próximos encuentros. El técnico del Liverpool considera que Henderson " se encuentra en el buen camino" y no ha querido concretar ninguna fecha para su regreso porque "podría hacer que se sintiera presionado", y por otra parte porque "podría parecer que no va a estar disponible en las seis u ocho próximas semanas".

Quien si que se encuentra cerca de volver a pisar los terrenos de juego es Alberto Moreno, futbolista que según Klopp podría reparecer tras el encuentro de la FA Cup contra el Everton:"Es probablemente el futbolista que más rápido se recupera de todo el equipo, pero todavía no estoy del todo seguro. No jugará los dos próximos partidos y creo que debería estar fuera en el tercero también contra el Everton", afirmó el técnico del Liverpool en rueda de prensa.