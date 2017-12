Pardew: "Chadli se perderá los dos próximos meses"

Pardew en sala de prensa | Fotografía: West Bromwich Albion

La situación cada vez es más crítica para un West Bromwich Albion que no gana desde que lo hiciera el 22 de agosto en la Copa de la Liga ante el Accrington Stanley, un conjunto de League Two. Los Baggies siguen perdiendo posiciones en la tabla y ya ocupan la 19ª posición, solo por delante de un Swansea que está teniendo una temporada peor que la suya. Serios candidatos a perder la categoría, también pueden perder a uno de sus hombres franquicia, un Jonny Evans que ya estuvo en la rampa de salida el pasado mercado invernal. Con, precisamente, el Arsenal pujando por él en el último día de mercado de fichajes, habrá que ver si ante los Gunners no vive su último partido con el conjunto de The Hawthorns.

"Estoy seguro de que jugará contra el Arsenal y el West Ham el martes, pero después, ya veremos"

La llegada de van Dijk a Liverpool ha disparado el precio de los centrales y, además, ha quemado ya una de las posibilidades para fortalecer el centro de la zaga de equipos como el Manchester City, que también busca un recambio de garantías para Stones y Otamendi. Evans parece volver a ser el elegido por un Guardiola que ya pujó por él en el mercado estival. Sin asegurar nada, tras este maratón de partidos navideños, Alan Pardew sí dispondrá de su central ante el Arsenal y el West Ham: “Eres ingenuo si no cubres todas las posiciones. Por eso, hay un escenario en el que Jonny Evans se puede marchar. Estoy seguro de que jugará contra el Arsenal y el West Ham el martes, pero después, ya veremos”. Finalizando con el tema que tiene que ver con su defensor, el técnico asegura que “puede ser comparado con los grandes centrales de la Premier League”.

Por otro lado, también tuvo que valorar la situación personal que viven jugadores como Rondón, Chadli y Morrison, todos ellos con claras opciones de ser baja en el partido ante el equipo de Wenger. El delantero venezolano se retiró del partido ante el Everton con un tirón en su pierna y puede ser baja el próximo domingo: “Es una gran duda. No es algo serio pero sí tiene un tirón. Creo que en los dos próximos partidos va a ser duda, pero después debería estar bien. No es un problema a largo plazo”. En cuanto a Morrison, Pardew reconoce que “está cerca de reaparecer”, y admite que en los entrenamientos “ya ha comenzado a correr”. “Tuvo una lesión en su tendón de Aquiles que es muy mala cuando eres jugador de fútbol. Crees que ya estás recuperado, pero luego vuelves a recaer y no puedes hacer movimientos con total normalidad. Hay que ser pacientes, aunque está desesperado por volver”, añadió.

“Su lesión está tan mal como al principio y se perderá los dos próximos meses de competición”

El que tendrá que vivir desde la distancia los próximos meses del West Bromwich Albion es Nacer Chadli. El belga volvió ante el Stoke City tras más de un mes lesionado y tuvo que dejar el terreno de juego con dolencias. Ahora, su técnico admite que “su lesión está tan mal como al principio y se perderá los dos próximos meses de competición”. Reconociendo que “es un gran golpe para el jugador”, sabe lo importante que es esta temporada para un futbolista con miras al Mundial de Rusia: “No solo quiere hacerlo bien para el club, para mí y para sus aficionados, sino que también tiene el Mundial a la vuelta de la esquina. Está realmente decepcionado y muy molesto, pero estará bien. Lo entiende y tiene la suficiente experiencia como para superar esto”. Así pues, el West Bromwich Albion, que no solo pierde puntos, sino también jugadores, está viviendo una de las caras más desapacibles del mundo del fútbol.