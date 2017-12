Pep Guardiola: “Tenemos a un superhéroe en el equipo”

Google Plus

Guardiola en rueda de prensa | Foto: ManchesterCity.com

Virgil Van Dijk se ha convertido en el fichaje más caro de la historia para un defensa. En verano se criticó con dureza a Guardiola por el excesivo gasto en fichajes laterales que, sumados a los fichajes de la temporada anterior en centrales, hacían de la defensa del City la más cara de la historia. Sin embargo, los resultados han dado la vuelta a las críticas y las han convertido en elogios.

La defensa del City, la mejor de la premier, está liderada por Nicolás Otamendi, al que Guardiola ha declarado su admiración: “Es un superhéroe. Si quisiera señalar a un jugador que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora esta temporada, es Otamendi. Nico es un gran competidor y uno de los mejores que he visto en mi vida. Sin él, hubiera sido imposible”.

No es para menos que el City esté recibiendo tantos elogios. Su excelso juego, acompañado de unos resultados casi inmejorables, ponen muy altas las expectativas de cara a los títulos que pueda conseguir esta temporada. Aun así, y pese a los 15 puntos de ventaja con el segundo clasificado, Guardiola no se fía y asegura que lo importante está por llegar: “Los títulos no se ganan en diciembre. Sabemos que algún día perderemos y entonces será importante ver cómo reaccionamos”.

Con respecto al partido frente al Palace, Guardiola anunció que tanto Vincent Kompany como Fabian Delph estarán disponibles: “Kompany se retiró frente al Newcastle por un golpe. Afortunadamente fue algo menor, él conoce su cuerpo al igual que Delph, son jugadores muy inteligentes”. Sobre David Silva no asegura que sea de la partida, por lo que Gundogan puede tener una nueva oportunidad para seguir con sus buenas actuaciones desde la titularidad.

Si el City vence al Palace, Guardiola igualará su récord de victorias consecutivas en una misma liga. 16 consiguió con el Barcelona, 19 con el Bayern Múnich y ya son 18 con el Manchester City, algo impensable en una Premier League tan competitiva por el potencial de las plantillas.