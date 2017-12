José Mourinho: "Estoy feliz con los jugadores"

Google Plus

José Mourinho destacó la actitud de sus futbolistas | Foto: ManUtd

Contrario a lo que ha ocurrido durante gran parte de su carrera, José Mourinho se ha mostrado bastante tranquilo durante su etapa en el Manchester United, colocando paños fríos donde antes solía echar más leña para avivar las llamas de la polémica.

Hoy el United no fue beneficiado con un claro penalti a su favor. Sin embargo, fue el propio Mourinho quien reconoció que debió haber sido sancionado, pero que no culpaba al árbitro por ello: “Craig Pawson es un fantástico árbitro, uno de los más prometedores en Europa, y fue malo para él. Fue uno de los puntos centrales, el claro penalti que no fue dado. Yo lo vi desde la línea y pareció bastante claro para mí, pero son 50 metros de distancia, así que le doy el beneficio de la duda al árbitro”.

A su vez, Mourinho añadió que “conozco bien a mis jugadores, cuando veo futbolistas como Juan Mata reclamando casi histéricamente, puedo entender inmediatamente y sin dudas. Luego lo vi durante el entretiempo y fue penalti, como la jugada de Marcus Rashford ante Leicester, como la de Ánder Herrera ante Manchester City. Es desafortunado porque las actuaciones de esos tres árbitros, Michael Oliver, Jon Moss y Craig Pawson fueron buenas, pero con decisiones desafortunadas que nos castigaron”.

Consultado sobre la situación de Romelu Lukaku y la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, el entrenador portugués respondió: “Zlatan estará un mes afuera. Aun no sé nada sobre Lukaku. Por supuesto, pierdes a tu delantero y a tu hombre objetivo, solo tienes dos atacantes en el banquillo, Rashford y Martial y pierdes a uno de ellos inmediatamente. Quería un tercer cambio tardío en el partido pero no tenía a un tercer atacante así que es difícil”.

Por último, Mourinho reconoció que está contento con sus futbolistas: “Estoy feliz con la actitud y deseos de los jugadores. No tengo ninguna queja hacia ellos. Creo que esta actuación fue con gran corazón, donde dieron todo hasta el límite. La mayoría de ellos, con la acumulación de partidos, tuvieron muy buena calidad en la creación, solo hemos fallado ocasiones con centros y balones de cara a la meta”.