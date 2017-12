Efecto Carvalhal, y tablas en Huddersfield y Newcastle

Google Plus

Narsingh celebra el gol de la victoria. Foto: Getty Images

La Navidad nos regala fútbol inglés casi todos los días, y eso merma a jugadores y entrenadores. Se notó en campos como el Kirklees Stadium o St James Park. Hubo poco fútbol vistoso en la zona baja de la tabla y los puntos se repartieron a los más necesitados.

Empate a nada en el Kirklees

Empate a cero entre Huddersfield y Burnley, en un partido en el que a pesar de que los visitantes quizás merecieron algo más, el empate fue justo. Fue justo por el poco fútbol mostrado por ambos lados del campo a lo largo del partido. Sin embargo, los visitantes, a los que no les valía el empate para seguir peleando arriba en la tabla, remataron 11 veces por solo tres de los locales. La mayoría de tiros fueron muy desviados o sin peligro. En esta ocasión no apareció ningún héroe en el Burnley para marcar al final y llevarse el partido por la mínima. Los de Dyche son séptimos, a tres puntos del Tottenham que es quinto y no ha jugado aún. Por su parte, el Huddersfield se coloca undécimo, y momentáneamente seis puntos por encima del descenso.

Mooy y Gudmunsson. Foto: Getty Images

El rumbo galés cambió al fin

Buenas noticias tras mucho tiempo en Gales. El equipo dirigido por el recientemente nombrado Carlos Carvalhal supo aguantar hasta el final y logró darle la vuelta al marcador en Vicarage Road, efecto Carvalhal. El partido fue vistoso e intenso, con hasta seis amarillas, la primera a Fede, en el minuto tres. Las cosas empezaban muy bien para los chicos de Marco Silva, ya que Carrillo se estrenaba como goleador en el minuto 11.

Watford celebra el gol de Carrillo. Foto: Getty Images

Tras el descanso se realizaron en pocos minutos cuatro cambios, dos en cada bando. Y eso, decidió el partido. Se marchó Wague en el Watford, que estaba siendo de los mejores, y entraron McBurnie y Narsingh en el Swansea. Y esos iban a dar con la tecla. Minuto 86, centro lateral y el joven McBurnie cedía el balón de cabeza a Ayew para que este empujara a gol para empatar. El partido se animó, y Narsingh, en un rechace, marcó el gol de la victoria con el tiempo reglamentario casi cumplido. Tres puntos de oro que se van para Gales, mientras los de Marco Silva siguen con problemas. Los de Carvalhal salen del farolillo rojo de momento, para colocarse decimonovenos a dos puntos de la salvación. El Watford es décimo con 25 puntos, pero malas sensaciones últimamente.

Resultado gafas en St James Park

Ni Newcastle ni Brighton terminan de encontrarse y volvieron a dejar escapar los tres puntos. Fue un partido algo soso, pero con 21 remates en total, el problema fue que solo cinco fueron a portería. Ni los Joselu, Ayoze, Gayle, ni los Hemed, Murray, Gross lograron ver puerta, y los puntos se repartieron. Así, las urracas de Benítez suman cinco puntos de 33 posibles y se acercan peligrosamente al descenso, ya que están decimosextos a expensas de que jueguen tres de sus perseguidores. Los hombres de Hughton están más tranquilos en la tabla sumando 22 puntos en la duodécima plaza, cuatro por encima del descenso.