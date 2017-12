Klopp: “Los jugadores buenos siempre dirán que tener competencia con los mejores ayuda”

Klopp agradece el apoyo a la afición | Fotografía: Liverpool

De espectacular se puede calificar el rendimiento de un Liverpool que ya acumula quince encuentros consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones. Los Reds, de la mano del mejor Salah, se impusieron a un Leicester City que se adelantó en el marcador de Anfield. Con paciencia, trabajo y buen fútbol, los de Klopp le dieron la vuelta al marcador para dejar los tres puntos en su casillero y certificar la cuarta posición, más en una jornada en la que el Tottenham no jugará hasta el próximo 4 de enero. Así, el entrenador alemán no se pudo mostrar más contento tras un encuentro que califica de “uno de los mejores hasta el momento” en la presente temporada.

"Hemos jugador un fútbol brillante"

“Nunca quieres estar abajo en el marcador, pero si lo estás, lo que quieres es ver una reacción como la de esta noche. Fue la mejor reacción que hemos demostrado tras estar por debajo en el marcador”, comentó un técnico que tiene claro que la actuación de su equipo frente a los Foxes fue “fantástica”. “No he visto a ningún jugador nervioso ni con ninguna reacción negativa. Hemos seguido adelante y hemos creado, creado y creado. Hemos jugador un fútbol brillante”. Añade, además, que en defensa su equipo se ha mostrado mejor que en otros encuentros, más ante un equipo como el de Puel: “La principal fortaleza del Leicester es el contraataque y las transiciones rápidas. Con 0-1, el partido está en sus manos y lo hacen todo más difícil, pero nosotros lo hemos hecho realmente bien. Mientras que no concediéramos, siempre íbamos a tener la oportunidad de marcar”.

Precisamente, para marcar, cuenta con uno de los jugadores más en forma de la competición, Mohamed Salah. Convencido de que “puede mantener este momento de forma”, Klopp también quiere ampliar el foco al resto de jugadores que le surten pases al egipcio: “Es joven y puede mejorar. No solo se trata de anotar, sino que también tiene que afrontar otras situaciones. Es muy importante para nosotros, pero sabe que no podría anotar si no contara con el fantástico apoyo de sus compañeros”. No obstante, lejos de centrarse en el buen hacer ofensivo de su equipo a lo largo de los noventa minutos, de nuevo, el alemán antepuso una defensa que, quién sabe, si no precisaba de estos mensajes de ánimo tras una mala racha de partidos: “Para obtener este resultado, lo más importante fue el rendimiento defensivo, por lo que estoy muy contento con el nivel de concentración de todos en momentos en los que tocaba defender”.

"No podemos ir con un grupo de once jugadores y ser los mejores amigos todos los días"

Finalmente, y para terminar su comparecencia de prensa, el ex del Borussia Dortmund habló sobre el fichaje de Virgil van Dijk, el defensor que ha supuesto el traspaso más caro de un jugador para esta línea del esquema futbolístico. Considerando que es “parte del fútbol profesional” que se den este tipo de intercambios, no cree que pueda suponer una presión añadida para el resto de jugadores: “Los jugadores buenos siempre dirán que tener competencia con los mejores siempre ayuda. No podemos encarar una temporada con dos centrales y esperar que no pase nada. Tener un tercero es lógico y si tienes un cuarto, mejor aún. Ningún jugador debería jugar una temporada entera”. Teniendo en cuenta que ninguno de los centrales con los que cuentan ahora los Reds “puede estar nervioso” porque está “muy contento con su rendimiento”, sí manda un mensaje para toda la plantilla: “Tenemos que pelear con los equipos más grandes del fútbol mundial, por lo que no podemos ir con un grupo de once jugadores y ser los mejores amigos todos los días”.