Klopp rotará equipo ante Burnley: "Haré más de un cambio"

Sean Dyche y Jürgen Klopp en un cálido saludo. Foto: Premier League.

Liverpool comenzará el año visitando Turf Moor. El choque ante Burnley llega a menos de 48 horas de haber conseguido una importante victoria ante Leicester City y por esa razón el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, aseguró que hará más de una sustitución con respecto a la que enfrentó a los Foxes el día sábado.

Klopp confirmó el regreso de Simon Mignolet a la portería

"No sé exactamente cuántos cambios haremos, pero diría con certeza que más de uno" señaló el técnico alemán, quien también confirmó el regreso de Simon Mignolet a la portería de los Reds.

"Luego de la conferencia de prensa el departamento médico me dice quién está disponible para la próxima sesión de entrenamiento y quién puede entrenar al día siguiente. Esta vez, porque no entrenamos [hoy] me dirán quién está disponible para jugar nuevamente y eso es todo lo que necesito saber. Luego haré la formación. La buena noticia es que Burnley también tuvo que jugar [el sábado]", añadió Klopp.

Mignolet regresará a la portería | Foto: Premier League.

En el encuentro de la primera vuelta, jugado en Anfield Road, Liverpool y Burnley no se sacaron ventajas e igualaron 1-1. Klopp sabe que no será un encuentro fácil y señaló que los tres puntos serían muy importantes para su equipo.

"Estaremos listos porque tenemos que estar listos. No es un amistoso, es un partido muy importante para nosotros. Enfrentamos a un equipo fuerte, con un momento excepcionalmente bueno en la liga. Están muy bien organizados. Será bastante difícil, como se vio en los últimos partidos. Será un juego bastante interesante, estaremos listos", aseguró Klopp.

Klopp y su respeto por Sean Dyche

El entrenador alemán también tuvo palabras de elogio para con Sean Dyche, quien ha logrado colocar a Burnley entre el 'Top 7' de la Premier League, luchando mano a manos con los grandes de la liga.

"Sé lo difícil que es 'nadar con los peces grandes' en la liga, y obviamente [ellos] nadan bastante bien. Cada año crea otra historia y este año es la historia de Burnley. Compárese con lo que Pep [Guardiola] está haciendo en City, esa es una temporada excepcional; Burnley y Sean Dyche están haciendo exactamente lo mismo con circunstancias completamente diferentes. Realmente respeto y aprecio eso", expresó Klopp.