Allardyce: “Hay mucha fatiga en el equipo”

Sam Allardyce hablando para Everton TV | Fotografía: Everton

Dos equipos en mal momento se miden el primer día de 2018. El Everton, que llega de perder 2-1 ante el Bournemouth en los últimos minutos, recibe a un Manchester United al que le está costando sumar victorias. El maratón de partidos de la Premier League en estas fechas navideñas está dejando innumerables sorpresas en los encuentros. El cansancio, uno de los aspectos que más puede lastrar a un equipo, está presente en todas las escuadras, lo que hace que cualquier evento deportivo en estos compases sea del todo impredecible. Sin tiempo para respirar tampoco para los entrenadores, Sam Allardyce ha valorado el encuentro ante los Red Devils, el momento de forma de su equipo y ha actualizado el parte de altas y bajas.

"Podremos crear oportunidades, pero no tenemos el goleador que se necesita para convertir esas ocasiones"

Reconociendo que “hay mucha fatiga en el equipo”, el técnico de los Toffees admite seguir aprendiendo cosas de sus jugadores un mes después de su llegada: “Puedo cambiar muchos jugadores, pero no sé si van a jugar bien o no porque no llevo aquí demasiado tiempo. Todavía estoy aprendiendo de ellos. Algunos han recibido bien las nuevas ideas y juegan y otros se quedan en el banquillo. Todos tienen que estar en forma y ser capaces de intervenir porque hay otro partido en 48 horas”. Por otro lado, resulta llamativa su naturaleza a la hora de reconocer el problema de gol con el que cuenta su equipo: “Tenemos que ser muy buenos en defensa porque no tenemos grandes goleadores. Tenemos que estar bien en defensa de aquí a final de temporada porque no vamos a ser un equipo que anote para ganar puntos. Podremos crear oportunidades, pero no tenemos el goleador que se necesita para convertir esas ocasiones”.

Recordando la mejoría que se pudo ver de los de Liverpool ante el Bournemouth, Allardyce sigue convencido de que “no hay que perder la responsabilidad defensiva”. “Si te abres y haces tantos pases malos como hicimos, creas amenazas para tus propios jugadores y dejas espacios para los rivales, que es exactamente lo que pasó en el segundo gol del Bournemouth”, añadió un entrenador que le pide más a sus hombres: “Aunque el pase mejoró, no fue tan bueno como esperaba de jugadores de esta calidad. Esperaba un mejor movimiento de pelota, que la mantuvieran más y que crearan más oportunidades. Sí lo hicimos en la segunda parte, pero no en la primera”. Termina, además, su análisis de ese encuentro ante los Cherries catalogando de “decepcionante” el resultado.

“Hemos logrado una recuperación milagrosa, no nos olvidemos, desde el momento en el que comencé”

En cuanto a las altas y bajas que tiene de cara a este 22º partido de Premier League, Sam Allardyce admite que hay futbolistas con los que tiene que tener precaución: “No hay que olvidar que jugadores como McCarthy o Bolasie no están bien físicamente. Estamos haciendo probaturas. James McCarthy jugó sesenta minutos ante el Chelsea y se resintió de su lesión, por eso le di solo 45 minutos. Pudo haber estado más tiempo, pero si se tiraba otros sesenta minutos iba a volver a correr riesgo”. En cuanto a Bolasie, admite que está “fuera de forma porque ha estado doce meses sin jugar”. “Hay muchas probaturas con jugadores que no están para jugar noventa minutos y otros que están muy cansados, por lo que no es un trabajo fácil”, añadió un técnico que termina sacando pecho por la situación que vive ahora el equipo: “Hemos logrado una recuperación milagrosa, no nos olvidemos, desde el momento en el que comencé”.