Wenger: "No se puede jugar al fútbol siendo tan estricto"

Fuente: Arsenal

Arsène Wenger superó esta tarde a Sir Alex Ferguson como el entrenador con más partidos dirigidos en la Premier League, 811. No obstante, en el último partido del año, el francés no pudo guiar a sus pupilos hacia una nueva victoria, logrando solo un punto en The Hawthorns frente al colista. El Arsenal tomó ventaja en los minutos finales del encuentro aunque un penalti dudoso en el descuento puso las tablas en el marcador. Sin embargo, el juego de los Gunners fue muy pobre y no generó demasiado peligro sobre la portería de Foster.

La victoria parecía en la mano de los visitantes pero un penalti señalado por Mike Dean en los instantes finales privó al Arsenal de dos puntos muy importantes. El veterano árbitro inglés cobró la infracción en una jugada muy controvertida y que dejó muy enfadado a Wenger. “No fue penalti. No fue mano, no fue una mano intencionada. No se puede jugar al fútbol siendo tan estricto. Creo que el árbitro ni lo vio. Estoy enfadado porque no es la primera vez”, sentenció.

No se quedó ahí el tema y el técnico francés cargó muy duramente contra el estamento arbitral. “Luché mucho años atrás con David Dein para que los árbitros fueran profesionales e hicimos un gran trabajo para permitir que se convirtieran en profesionales, pero no hay ninguna mejora. Al final del día, habrá dos países en Europa donde hay árbitros profesionales, Italia e Inglaterra. Ningún árbitro inglés irá al Mundial”, añadió.

Otro tema que no ha dejado para nada contento al eterno técnico del Arsenal es el calendario. Las polémicas jornadas festivas no suelen estar a gusto de nadie y este es uno de los múltiples casos. “West Brom ha tenido cinco días para prepararse para el partido, nosotros tres. Igual que el Chelsea, va a tener un día más de descanso. Estoy listo para jugar cada partido si nuestro rival ha competido lo mismo después de Navidad. No es normal”, protestó.

Además, Wenger también se refirió a la situación de Alexis Sánchez, una posible baja en fechas cercanas, aunque ha evitado cualquier palabra de más. “Os he respondido muchas veces. No sé porque tengo que volver a hablar de algo que lo he hecho 155 veces. No voy a hablar más de eso”. Tampoco faltaron declaraciones acerca de algún comentario del mítico ex futbolista Thierry Henry. “No escucho lo que dice él y otras personas. Nos centramos en nuestros problemas”, concluyó.