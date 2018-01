Partido Everton vs Manchester United en vivo y en directo online en Premier League 2018

Google Plus

El último partido que enfrento a Everton y Manchester United se saldó con victoria del United por 4-0 en Old Trafford. Los goles de aquel partido fueron de Valencia, Mkhitaryan, Lukaku y Martial.

Goodison Park presenciará este gran partido de fútbol./ Foto: Premier League

El escenario del partido que enfrenta en el partido Everton vs Manchester United en vivo será Goodison Park.

Andre Marriner será el árbitro del partido./ Foto: Premier League

El árbitro del partido Everton vs Manchester United en vivo será Andre Marriner.

Por parte del Manchester United, las bajas serán las de Bailly, Carrick, Fellaini, Ibrahimovic y Smalling. A estas bajas se le podrían sumar las de Lukaku y Valencia que son duda para el partido.

Las bajas por parte del Everton serán las de Baines, Coleman, Funes Mori y Stekelenburg. A estas bajas se le podría sumar la de Barkley que es duda para el partido.

Rashford tendrá que ser la clave arriba tras la duda de Lukaku./ Foto: Premier League

Por parte del Manchester United, el jugador que habrá que seguir en el partido Everton vs Manchester United en vivo es Marcus Rashford. Con la duda de que Lukaku llegue para el partido frente al Everton, Rashford apunta a la titularidad y deberá mostrar todos sus recursos ante la gran oportunidad que se le presenta en el día de hoy. Rashford que acumula 4 goles hasta la fecha, buscará en el día de hoy aumentar su cuenta goleadora.

Partido especial para Rooney en el día de hoy./ Foto: Premier League

El jugador a seguir en este partido Everton vs Manchester United en vivo, no puede ser otro que Wayne Rooney. El ex jugador y capitán del Manchester United, se vuelve a enfrentar al que fue su equipo durante tantas temporadas y llega como máximo goleador de su equipo con 10 goles hasta la fecha. Este partido tiene una motivación extra para el gran jugador inglés, y seguro que querrá demostrar que aún podría haber disputado mucho más partidos con el United.

El United necesita ganar para que no se le acerquen más rivales./ Foto: Premier League

En frente el siempre complicado Manchester United. El United de Mourinho, que se ha dejado 6 puntos en las últimas tres jornadas, se encuentra en tercera posición en estos momentos después de que el Chelsea aprovechara el último pinchazo para alzarse con la segunda posición. Lo más sorprendente es que 4 de esos puntos los ha perdido en Old Trafford, lugar donde se ha mostrado muy fuerte hasta la derrota en el derbi frente al Manchester City. El United no podrá fallar de nuevo si no quiere continuar perdiendo posiciones en la tabla.

El Everton buscará volver a la senda de la victoria frente a un rival muy difícil./ Foto: Premier League

En primer lugar comenzaremos hablando del equipo local, el Everton. El equipo de Allardyce, que perdió la pasada jornada la racha que acumulaba de 8 partidos consecutivos sin perder, recibe esta jornada al United de Mourinho. El Everton que es un equipo fuerte en casa como ya demostró hace poco frente al Chelsea, buscará volver a ganar delante de su gente pero como ya avisamos, no lo tendrá nada fácil.

!Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partidazo de la jornada, que enfrenta a Everton y Manchester United en la 22º jornada de la Premier League. El encuentro tendrá lugar hoy en Goodison Park a partir de las 18:30 horas. Sigue el partido Everton vs Manchester United en vivo.