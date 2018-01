Once ideal jornada 21 Premier League: los equipos pequeños protagonistas

Salah dispara ante Maguire. Foto: Getty Images

La jornada 21 de la Premier League llega a su fin con la número 22 ya pisándole los talones. Mención obligada al West Ham - Tottenham que se jugará el 4 de enero y será perteneciente a la jornada 21. Los equipos más modestos fueron los protagonistas de la jornada ya que ni United, ni City ni Arsenal lograron ganar. Esta es la apuesta de VAVEL.

Ederson o cómo salvar la imbatibilidad

El arquero brasileño, portero más caro de la historia, fue el héroe del City en Selhurst Park, en una tarde aciaga para los de Pep Guardiola. La razón de su presencia en ese once es, más que nada, su aportación in extremis a la conservación de la imbatibilidad de su equipo. El City no logró marcar y De Bruyne y Gabriel Jesús cayeron lesionados. Por si fuera poco, el Palace tuvo un penalti en el 92, pero Ederson detuvo la pena máxima para salvar un punto, y seguir invictos.

Ederson detiene el penalti en el descuento. Foto: Getty Images

Zaga meritoria

La defensa de oro de la jornada la forman jugadores, que con mucho mérito, han sido los más destacados de sus equipos. En primer lugar, merece mención el central del Southampton Wesley Hoedt. Su impecable actuación sirvió para lograr empatar en Old Trafford, y para lograr el MVP del partido, pilar fundamental en este Southampton de Pellegrino. James Tomkins es otro nombre propio de la jornada. El central del Crystal Palace actuó de oficio para frenar a la delantera más temible de Inglaterra y lograr sacar un punto frente al City. Además, tuvo casi un 80% de acierto en el pase. Por último se encuentra la pareja del Chelsea. Dos futbolistas que no son titulares, pero jugaron, lo hicieron bien, y marcaron. Antonio Rudiger y Zappacosta. El central alemán marcó de cabeza el primero del partido y ayudó a mantener a cero la portería. El carrilero italiano está siendo el recambio de Moses, y saliendo desde el banquillo, marcó un golazo con la zurda, y estuvo bien en defensa, meritorio teniendo poco ritmo.

Hoedt ante Pogba. Foto: Getty Images

Medular distinta

Centro del campo formado por tres futbolistas con protagonismo distinto en sus equipos. El primero es el hombre del mes en Gales, el holandés Narsingh. No porque su diciembre fuera extraordinario, sino por lograr el gol de la victoria en el último minuto en Vicarage Road. Su participación con Clement no era acorde a su estatus, y parece que con Carvalhal será importante. En segundo lugar se encuentra el joven Ryan Fraser. No es indiscutible, aunque los últimos siete partidos ha sido titular, y está de dulce. Marcó un doblete clave ante el Everton, dándole una victoria muy necesaria a su equipo para salir de la zona baja. El otro nombre propio es Willian. Su rol en el Chelsea pareció cambiar en agosto, quedando relegado a un segundo plano, pero con tantos partidos seguidos, ha entrado en las rotaciones y se está haciendo hueco de nuevo. Gol y dos asistencias para el brasileño en la goleada por 5-0 al Stoke.

Fraser remata a gol ante Schneiderlin. Foto: Getty Images

Atacantes salvadores

Una jornada diferente en la delantera ideal VAVEL. El único que mantuvo la línea goleadora fue Salah. El egipcio no pierde la esperanza por ser el máximo goleador y marcó un doblete para darle la vuelta al resultado frente al Leicester. Sigue siendo clave en este ofensivo Liverpool, y se postula como uno de los favoritos a MVP de la temporada. El segundo nombre es Jay Rodríguez, un no habitual en este once. Su aval, marcar en el 89 para lograr un punto de oro ante el Arsenal. Su equipo sigue en el pozo, pero las sensaciones son mejores, y un empate ante un grande puede ser importante en la confianza de la plantilla. Por último, pero no menos importante, tenemos a la sorpresa más grande, el delantero del filial del Swansea, McBurnie. El joven delantero se ha hecho con la confianza de Carvalhal ahora, y Clement y Britton previamente para estar casi siempre con el primer equipo. Está siendo importante, y prueba de ello la revolución que su equipo tuvo cuando él entró al campo frente al Watford. Salió al campo con 1-0 y su equipo acabó ganando, con una asistencia suya, mucho ojo.