José Mourinho: "Lo único que hace Scholes es criticar"

José Mourinho disfruta de haber regresado a la victoria | Foto: Premier League

Si bien ha sido bastante moderado durante gran parte de lo que es su etapa en Manchester United, cuando lo critican por cuestiones que cree injustas, José Mourinho aparece para defenderse, a él mismo y a sus dirigidos, como ocurrió luego del partido ante Everton.

Paul Pogba fue duramente criticado en la semana por Paul Scholes, histórico ex futbolista del Manchester United. Tras un gran partido del mediocampista francés, Mourinho fue tajante contra el escocés: "Creo que lo único que hace Paul Scholes es criticar. Él no comenta, critica. Fue un jugador fenomenal pero eso no quiere decir que todos tengamos que ser fenomenales. No es culpa de Paul Pogba que haga mucho más dinero que Scholes, el fútbol es así".

Además, Scholes tuvo palabras críticas contra el propio Mourinho, por lo que, irónicamente, el portugués se defendió: "Si Paul Scholes desea ser entrenador, confío en que es el 25% de exitoso que yo. 25% de 25 trofeos es seis, lo cual es fenomenal".

Respecto del partido, Mourinho reconoció que "los chicos merecían ganar hoy. Nuestros empates en los últimos partidos no fueron producto de malas actuaciones, todo fue de clase mundial hoy, jugamos muy bien".

"Siempre estuvimos en control. Tuvimos mucho movimiento, intentado jugar de otra forma debido a la ausencia de Lukaku. Incluso si no hubiéramos sumado, estaría orgulloso de mis muchachos", añadió un orgullo Mourinho, quien elogió también a Jesse Lingard, uno de los que ha sido cuestionado en los últimos partidos: "Yo creo que Lingard está haciendo un salto. Se está haciendo más adaptable y entendiendo el juego. Va en una buena dirección".

Por último, José Mourinho fue consultado por la apertura del mercado de fichajes y si Manchester United buscará refuerzos en esta etapa: "Honestamente no sé nada sobre fichajes, si deberíamos mejorar nuestro equipo ahora o esperar hasta el verano. Es algo que no puedo decir".