Klopp: "Estoy muy contento por la actitud"

Fuente: Liverpool

El Liverpool sacó adelante tres puntos muy importantes en cancha del sorprendente Burnley con un gol en el último suspiro. Klopp se mostró muy satisfecho en la rueda de prensa posterior por el excelente trabajo de su equipo y el esfuerzo que están suponiendo estas fechas navideñas.

El choque parecía bloqueado una vez alcanzada la hora de partido pero la magia y el talento de Sadio Mané revivió para poner a los Reds por delante. “En el vestuario, todo el equipo se levantó y le dedicó una gran ovación. No está en su mejor momento pero ese gol demuestra su clase, estoy muy feliz por ello. Es increíblemente importante para nosotros. Le necesitamos por muchas cosas que están por venir.”, señaló el alemán.

Cuando la victoria tenía tintes visitantes, los Clarets lograron el empate a falta de dos minutos para el 90, un 1-1 que poco duraría en el electrónico con el dramático tanto de Klavan en la última jugada. “Muy difícil. Estos partidos son muy complicados y los chicos tuvieron una gran actitud. Había viento, lluvia y muy mal tiempo para jugar, además el Burnley lo está haciendo muy bien”, explicó el técnico.

El Burnley está realizando una brillante campaña y se han convertido en un duro oponente para cada partido, algo que el Manchester United pudo comprobar recientemente. “Durante los 90 minutos, con todo el respeto hacia ellos y su gran trabajo durante esta temporada, ha sido una victoria merecida. Estoy contento por la actitud y por los tres puntos”, apuntó el germano.

Por último, no pasó desapercibido el culebrón de Coutinho con el Barcelona, acrecentado en las últimas horas por el precipitado anuncio de Nike del fichaje del brasileño por el club catalán. No obstante, la preocupación del entrenador alemán del Liverpool no parece mucha. “No puedo estar menos interesado”, concluyó.