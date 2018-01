Sam Allardyce: "Ambos goles fueron por errores nuestros"

Google Plus

Sam Allardyce junto a Mourinho en el partido. Foto: Sitio oficial del Everton

Primer día del año y la Premier League ya está en marcha. Uno de los encuentros que cerró la jornada número 22 del día martes en Inglaterra, fue en Goodison Park cuando el local, Everton, recibió al Manchester United. El equipo de Mourinho se impuso por 2-0 gracias a los goles de Anthony Martial y Jesse Lingard.

El entrenador del Everton, Sam Allardyce, tuvo que dialogar con los medios luego del encuentro, y mostró su fastidio por no poder conseguir un resultado positivo: "Estaba muy decepcionado por la forma en que concedimos los dos goles al United, al darles, realmente, la oportunidad de marcar cuando no era necesario. Ambos goles fueron por nuestros errores, en realidad, en lugar de la gran jugada del Manchester United".

Luego, el ex Crystal Palace, habló sobre las necesidades que le falta a su equipo: "Tenemos que fortalecer nuestra última línea, creo que todos sabemos eso" A lo que continúo: "Estamos tratando de hacer el trabajo más difícil de todos en asegurar un jugador en esa posición. No se logró antes de la temporada y puede que no se logre este enero, pero lo estamos intentando".

Continuando con la referencia a sus defensores, "Big Sam", explicó lo que debe hacer su equipo hasta que pueda conseguir ese jugador que tanto le hace falta: "Hasta que eso suceda, tenemos que mantener nuestra solidez defensiva. Terminamos con cinco de nuestros jugadores a seis dentro de nuestra propia área donde no deberían estar y para el momento en que alguien decidió cerrar a Martial, lo puso en el fondo de la red. Eso fue muy evitable en primer lugar, desde la defensa básica".

Pero, más allá de la actuación que desilusionó a los fans del Everton, el entrenador destacó a uno de sus jugadores: "James McCarthy, para mí, fue la luz brillante de la recuperación, porque en realidad fue y abordó a alguien y le mostró al resto de nuestro equipo cómo debíamos hacer nuestro trabajo".

También, no se olvidó de destacar otro de los errores que tuvieron sus defensores que concedieron otro gol para el equipo de Mourinho: "Tenemos un saque de banda, en nuestra mitad, y lo tiramos directo a un jugador del Manchester United y ellos anotan. Tal vez es la fatiga con todos los juegos que hemos jugado, tal vez es una falta de concentración, pero sin duda no será suficiente si me enfrento a ese tipo de situaciones cuando tengo la oportunidad de hacerlo"



Por último, Sam Allardyce, comentó que es lo que están buscando para este mercado de fichajes de invierno: "Necesitamos una mayor amenaza de gol de la que tenemos en este momento, un delantero. Eso nos puede ayudar de muchas maneras para lograr más resultados y, ciertamente, lo conseguiremos si hacemos goles"