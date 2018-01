Kane, el goleador del año

Google Plus

kane recibe el premio del goleador y figura del partido ante Southamton. Foto: Sitio oficial Premier League

Definitivamente, este 2017 quedó guardado en la historia para un jugador como Harry Kane. Por primera vez en su historia, gracias a su Hat-Trick conseguido en el partido ante el Southampton donde los de Pochettino golearon por 5-2, el delantero alcanzó los 56 goles con la camiseta de los Spur y superó a quién, hasta el momento, había hecho más goles, Lionel Messi. Por eso, el inglés superó al argentino y se quedó con el título del máximo artillero del año 2017.

El partido ante los dirigidos por Pellegrino, correspondiente a la jornada número 20 de la Premier League, anotó tres goles, como ante Burnley la fecha anterior, y, por eso, todo Wembley se puso de pie para aplaudir al goleador de su equipo que, convirtió los seis goles que le faltaban para superar al delantero de Barcelona que había conseguido 54 goles.

Su entrenador, una vez finalizado el encuentro ante los “Saints”, se mostró orgulloso por uno de los jugadores más importantes de su equipo: “Estoy contento con los tres puntos y con el logro de Harry Kane, quiero felicitarlo. Es un logro enorme romper el récord de la Premier League de Alan Shearer y marcar más goles para el equipo y el país superando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es increíble".

Además, uno de los equipos más importantes del mundo, el Real Madrid, tiene puesto los ojos en el inglés, pero que, para el entrenador argentino, es imposible pensar una transferencia a otra institución y sólo piensa en retenerlo: “No tiene precio. Lo queremos aquí. Podemos hablar muchas cosas, pero al final es hablar por hablar porque está fuera del mercado”, declaró.

Pero no fue solamente esa racha que rompió el jugador de la selección inglesa, sino que, también, superó a Alan Shearer, ex jugador del Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle United, en marcar tres goles en un mismo partido, en 36 oportunidades, mientras que Kane, con los dos últimos alcanzó los 39 hat-tricks.

Harry Kane, luego de conseguir su récord, declaró: “Estaba tranquilo antes de los partidos. Tenía confianza y cuando tienes jugadores como Christian Eriksen metiendo cruces así, como delantero, es un sueño" Luego, siguió: "Estar ahí arriba con nombres como Robbie Keane y Teddy Sheringham es algo de lo que estoy muy orgulloso. Quiero continuar y espero que 2018 sea aún mejor”

Pieza clave en el equipo de Pochettino, el goleador del año lleva 123 goles marcados con la camiseta del Tottenham, a un gol de superar a Teddy Sheringham que tiene 124. En el año, Harry Kane, anotó 49 goles con la camiseta de los Spur y 7 con la de su selección, llegando a un total de 56 goles en 53 partidos.

El delantero de 24 años surgido en Leyton Orient, pasó al Millwall años siguiente,al próximo se fue al Norwich City, donde no tuvo lugar y por eso su próximo destino fue el Leicester City. Finalmente, en el 2012, arribó al Tottenham. Equipo donde pareciera que es su lugar en el mundo. Desde que llegó, no paro de hacer goles, pese a que no consiguió ningún título con la institución de Londres, pero dejó atrás a jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como goleadores del año 2017.