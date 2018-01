Guardiola: "Debemos ir partido a partido y lo que tenga que pasar ya se sabrá en el futuro"

Google Plus

Pep tranquilo con la situación de su equipo./ Foto:Premier League

El Manchester City recibe al Watford en la 22º jornada de la Premier League. El equipo de Guardiola que viene de un partido muy duro frente al Crystal Palace que le ha pasado factura. Por su parte, el Watford viene de perder en casa frente al Swansea, y buscará dar la sorpresa en el Etihad aunque el equipo de Marco Silva no lo tendrá nada fácil, ya que su equipo esta plagado de bajas en todas las líneas. Partido interesante en el City buscará aprovechar este partido para recuperar la senda de la victoria en frente de los suyos

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola habló de la mentalidad que busca inculcar en sus jugadores con las siguientes declaraciones: "Las ganas de vencer siempre están ahí. Para hacer los números que tenemos esta temporada hay que mantener una buena dinámica de resultados que nos lo permita. Los grandes clubes se olvidan inmediatamente de la victoria o derrota cosechada en la jornada anterior, y piensan inmediatamente en el siguiente partido, y eso es lo que intentamos hacer en este club. Tengo la misma sensación ahora que hemos perdido dos puntos que antes de disputar el partido frente al Crystal Palace".

Sobre las lesiones con las que tendrá que lidiar durante el partido frente al Watford, Pep Guardiola quiso restarle importancia con lo siguiente: "Tenemos mucha experiencia con este tipo de problemas. Todos los equipos juegan con muchos problemas, con muchas lesiones y con mucho cansancio durante toda la temporada, pero por eso hay que estar preparado para cuando llegan estos momentos difíciles.

Sobre la gran situación en la que se encuentra el Manchester City en la tabla clasificatoria, Pep Guardiola contestó lo siguiente: "Estamos en una buena posición. Yo intento que los jugadores no se preocupen por ganar el título o no ganar el título y que simplemente se concentren en el próximo partido frente al Watford para trata de ganar tres puntos más que nos siga manteniendo en esta buena situación, eso es lo que tenemos que hacer. Si piensas en algo que ocurrirá en el futuro, nos distraeremos del verdadero objetivo y comenzaríamos a cometer errores que no deberíamos cometer".



Además el técnico del City añadió esto: "Podemos obtener muchas victorias consecutivas y también perder algún partido en el futuro.

Pero nosotros solo nos enfocamos en lo que tenemos que hacer día a día, y por ahora lo que tenemos que hacer es corregir los errores que cometimos frente al Crystal Palace y lo que ocurra con la Premier ya se verá en el futuro".