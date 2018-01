Conte: "Mis expectativas son que todos se queden"

Fuente: Chelsea

El Chelsea visitará mañana al Arsenal en el final de las exigentes jornadas navideñas. No obstante, el tema principal no es tanto el interesante encuentro si no el mercado de fichajes, abierto desde ayer. David Luiz parece estar en la rampa de salida mientras que Giorgio Chiellini podría situarse como el principal candidato para su reemplazo.

Sobre la ventana de altas y bajas invernales fue repetidamente preguntado Antonio Conte, quien cuidó hasta la última letra de sus declaraciones. “Mis expectativas de los jugadores que tengo en la plantilla es que se queden y sigan trabajando. Nuestra plantilla no es muy grande. Por esa razón es imposible ceder un jugador o vender otro si no viene nadie a cambio”, señaló el italiano.

Por otro lado, la nómina de futbolistas que los Blues tienen cedidos en otros clubes ingleses es interesante aunque parece descartado que ninguno pueda regresar antes de tiempo. “Los jugadores que cedemos están teniendo minutos. No veo posible que vuelvan ahora mismo. El pasado enero Ake, Kennedy y Musonda volvieron para mejorar la plantilla pero en este mercado lo veo difícil”, sentenció.

En cuanto a la toma de decisiones en el club, el entrenador azzurri no quiso meterse en ningún jardín y evitó cualquier malentendido. “Lo más importante es mi opinión. Trato de dársela al club y luego son ellos los que tienen que tomar la mejor decisión para el equipo. Solo soy el entrenador. Mi principal trabajo es trabajar en el campo con los jugadores. Si el club me pregunta algo sobre el equipo, yo les doy mi opinión”. Además, instigó confianza a sus futbolistas. “Estoy muy feliz de trabajar con estos jugadores. Creo que en ellos, no veo ningún problema. También entiendo que algunos no están jugando con regularidad y quieren hacerlo”, añadió.

Si bien Conte señaló las limitaciones de su plantilla, también admitió que todos deben participar y aportar al equipo en la medida que sea posible. “En mi plan, es muy importante involucrar a todos los jugadores. Creo que estamos haciendo un gran trabajo en eso. Hacemos muchas rotaciones, pero al mismo tiempo los resultados son positivos. Esto significa que todos mis jugadores están trabajando muy bien”, aplaudió el técnico.

El corto trayecto hasta el Emirates es uno de los desplazamientos más difíciles para el Chelsea durante la temporada y, además, exigentes por la situación actual de la tabla. “Cuando juegas contra el Arsenal cada partido es muy importante. Mañana es clave para la liga. Queremos hacerlo lo mejor posible. Queremos los tres puntos y contentar a nuestros aficionados”, apuntó.