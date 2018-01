Previa Arsenal - Chelsea: un derbi con olor a Champions League

Google Plus

Comienza el año con un derbi apasionante. Foto: Getty Images.

El comienzo del año no puede empezar con mejor sintonía con un partido histórico lleno de quilates en el Emirates Stadium. Un Arsenal-Chelsea es sinónimo de partido grande, señalado en rojo en el calendario antes de comenzar la temporada. A pesar de no cumplir las expectativas de principios de temporadas, estos equipos quieren ir a por todas en el derbi para amarrar lo antes posibles los puestos de Champions League, siendo esos los objetivos primordiales de cada equipo, y es que, con un Manchester City arrollador, los demás clubes no han tenido tregua para poder ir a por la Premier League, siendo la Champions League el objetivo inmediato de ambos equipos.

Ambos están a siete puntos de distancia y luchan por un puesto de Champions League El Arsenal quiere empezar el año sin defraudar a sus aficionados con un partido dónde tienen que darlo todo para demostrar que siguen estando en la lucha por la pole en la liga inglesa. A siete puntos del Chelsea, tienen aún muchos puntos por disputar para poder alcanzar a su rival, y recortarles a partir de este partido será un estímulo para un club que sería un auténtico fracaso estar fuera de la Champions League en dos años seguidos. Wenger es consciente de que ya no le queda mucho tiempo para tropezar más, y ganar este partido podrá ser una final para ellos.

Por su parte, el Chelsea quiere acabar la temporada siendo subcampeón, teniendo un mano a mano con el Manchester United en este objetivo. Pero además, no tiene asegurada los puestos de Champions League debido a la gran cantidad de competencia que hay este año por sólo tres puestos, -entendiendo que el Manchester City es ya un fijo en una plaza. Ganar en el Emirates sería dar otro puñetazo en la mesa dejando a 10 puntos a un serio rival como el Arsenal y compitiendo al primer nivel. A falta del primer premio, el segundo no estaría tan mal.

Olvidar los fantasmas del pasado

El Arsenal quiere comenzar el año ganando un partido que sería importante de cara al final de la temporada. El derbi ante el Chelsea se antoja elemental para poder seguir aspirando a los puestos que dan derecho a jugar la Champions League. Arsène Wenger tendrá que motivar a los suyos para ganar un partido en el que hay que estar al 100% en todo momento. El empate de la primera vuelta en Stamford Bridge puede ser bueno si le ganan ahora ante su afición con el gol average en juego.

El Arsenal viene de tropezar ante el WBA. Foto: Getty Images.

Mimbres para ello tienen, sobre todo en casa, dónde el Arsenal tan sólo ha cedido una derrota y un empate en esta temporada. Eso sí, ha sido entre los tres últimos encuentros. Los londinenses no pueden dejar escapar más puntos ante su afición porque sería una misión casi imposible de alcanzar a sus rivales en liga. Además, el Tottenham y el Burnley también están a la espera de que tropiecen para escalar posiciones en liga.

Para este partido, Wenger tendrá bastantes bajas importantes por la que no podrán jugar. En la línea defensiva, Monreal, Kolasinac y Koscielny son bajas debido a lesiones. Özil es una posible baja debido a unas molestias en una rodilla. Y no sólo eso, a la baja segura de Cazorla, se unen Giroud y Ramsey, dos jugadores muy importantes en la plantilla. Pero a pesar de no contar con estos jugadores, Wenger contará con Alexis Sánchez, el chileno está en un buen momento de forma siendo protagonista en muchos partidos con goles de él. Su rapidez, desborde y aportación goleadora es la principal amenaza para ganarle al Chelsea.

A seguir siendo temibles

Cuando un equipo juega contra el Chelsea, lo más seguro es que suele ser dominado por ellos en gran parte del encuentro. Eso es algo que el Arsenal quiere evitar a toda costa, pero lo tendrá más que complicado. El equipo de Antonio Conte al final acaba llevando durante el partido en el terreno dónde ellos quieren tener al rival, y casi siempre se salen con la suya ganando tres puntos. Pero en esta temporada están siendo más irregulares, y tropiezos inoportunos le han hecho hacer olvidar su lucha por ganar la Premier League por segunda vez consecutiva, ya que están a 14 puntos del liderato, distancia bastante complicada de recortar.

El Chelsea ganó 5-0 en su último partido del año. Foto: Getty Images.

Jugar contra el Arsenal siempre supone un estímulo al ser un derbi y un asiduo en la lucha por el mismo objetivo. Este año no será la excepción, y Antonio Conte y los suyos saben que para conseguir el subcampeonato hay que salir a ganar en todos los partidos, y para ello ganar en el Emirates supone un gran reto para empezar con buen pie el 2018.

Para el partido, el entrenador italiano tendrá prácticamente la plantilla disponible salvo las lesiones de David Luiz y Musonda, de baja desde hace un tiempo, para lo demás, podrán contar con todos. Incluso con un Kanté que fue nombrado hace poco mejor jugador francés del año. El mediocentro se ha convertido en uno de los fijos del Chelsea gracias a sus actuaciones en cada partido. Su manera de robar balones y contenerlos le han hecho crecer como jugador y ser una pieza importante en este equipo. Ante el Arsenal jugará salvo sorpresa.

Estadísticas y datos del partido

El árbitro que pitará el encuentro será el colegiado de 39 años Anthony Taylor, procedente de Manchester. Taylor es uno de los árbitros más importantes de Inglaterra y es internacional. Entre su palmarés, arbitró la final de la FA Cup entre Chelsea y Arsenal, con mejor recuerdo para los de Wenger. En esta temporada ya ha arbitrado partidos del Arsenal con un balance de una victoria y una derrota. Con el Chelsea, ha asistido a cuatro partidos con resultados de dos victorias, un empate y una derrota.

Los partidos de Arsenal y Chelsea son un clásico de la liga inglesa siendo fijos desde el comienzo del formato Premier League. 12 son las victorias que el Arsenal ha sumado desde 1992 en su estadio. El Chelsea ha gozado tan sólo de cinco victorias en el Emirates, siendo la última en 2016 con un solitario gol de Diego Costa.

Posibles alineaciones