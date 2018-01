Kongolo busca una oportunidad en Inglaterra y llega cedido a Huddersfield

Terence Kongolo, internacional con la selección holandesa, tuvo una temporada con pocas oportunidades en el Mónaco, a donde llegó a cambio de 13 millones de euros en el mes julio desde el Feyenoord firmando hasta 2022. Pero después de firmar contrato con el club monegasco, solamente ha disputado tres partidos de Ligue y un partido por Champions League, haciendo que se llevará un par de críticas por parte de la prensa gala.

Su tarea no era nada fácil, ya que llegó para ser el reemplazante del lateral Benjamin Mendy, quien había tenido una campaña extraordinaria con el Mónaco y que le valió para ser fichado por el Manchester City por cerca de 55 millones de euros. Además, el actual campeón de la Ligue 1 no atraviesa por su mejor presente, últimos en su grupo de Champions League y segundos en Ligue 1, con la misma cantidad de puntos que el Lyon y a nueve unidades del puntero, PSG.

El Huddersfield al ver la situación actual de Kongolo buscó su cesión recibiendo una respuesta positiva por parte del Mónaco. El lateral de 23 años firmó hoy contrato con los Terriers hasta final de temporada. El ex Feyenoord viene en reemplazo de los lesionados Hefele y Stankovic, quienes juegan en la última línea. Además, el holandés también puede ser una alternativa como lateral izquierdo, posición en donde el Huddersfield no cuenta con un lateral de las cualidades del ex Feyenoord.

DONE DEAL: #htafc has complete the signing of Netherlands international defender @KongoloTerence on loan from @AS_Monaco https://t.co/qjMA2IGWoU (AT) pic.twitter.com/EhwdEACL4w