Guardiola: ''No es normal jugar cada dos días''

Guardiola vuelve a ganar un partido con su equipo. Foto: Getty Images.

Nueva victoria del Manchester City en Premier League al imponerse por 3 a 1 al Watford. El conjunto citizen no tardó en abrir la lata en el marcador, pues a los pocos segundos de que el árbitro pitara el inicio del partido, Sterling anotó. Kabaselec en propia puerta y Agüero hicieron los otros goles del conjunto local, y Gray, en los instantes finales recortó distancias para el conjunto visitante.

''Hicimos buen partido exceptuando quince minutos de la primera parte''

Con esta victoria, el City suma una victoria más sumando 62 puntos en su vigésima victoria en Premier League. Pero a pesar de la alegría por unos nuevos tres puntos, el técnico Guardiola no pudo contener el enfado tras ver cómo sus jugadores se han lesionado durante el carrusel de partidos del Boxing Day. Durante el encuentro, Gabriel Jesús y Walker tuvieron que ser atendidos al sentir molestias en sus piernas: ''En las últimas semanas he visto muchas lesiones en los jugadores. Vamos a matarles. La federación necesita reflexionar al respecto. Sé que el espectáculo debe continuar, pero esto no es normal''.

''Nos controlan, pero no protegemos a los jugadores. La gente viene a verles y a disfrutar de sus actuaciones, no a los entrenadores en la rueda de prensa ni a los periodistas que escriben sobre el partido. En Inglaterra no se protege a los jugadores. No se puede jugar cada dos días. No hace falta cambiar el calendario navideño, el Boxing Day y demás, pero no se puede jugar por la mañana en Selhurst Park, regresar, celebrar el año nuevo y volver a jugar dos días después'', Guardiola criticó duramente la organización de la Premier League en la época navideña.

El técnico habló sobre las lesiones de jugadores como Gabriel Jesús, De Bruyne y Walker: ''Gabriel estará fuera entre cuatro y seis semanas, o quizás más, pero ojalá vuelva lo antes posible. De Bruyne me dijo que quería jugar esta noche. Tuvo dolores por el golpe que recibió, pero si él quiere jugar, yo quiero que juegue. Nada cambiará mi opinión sobre su calidad, todo el mundo la conoce. Kevin quería jugar. En cuando a Walker veremos su alcance''.

Sobre la vuelta a los terrenos de juego de David Silva, el técnico catalán se alegró notablemente: ''Estamos muy contentos con la vuelta de David. No sabemos cuánto tiempo estará con nosotros, pero hoy se volvió a ver que es un jugador esencial para nosotros. Volvió a demostrar lo importante que es para este equipo. Depende de él, es libre de quedarse o no. Él quiere seguir con nosotros y ayudarnos, pero la familia es lo más importante en la vida. Por eso no quiero presionarle''.

En cuanto al partido, el técnico estuvo conforme sobre el juego de sus chicos: ''Exceptuando quince minutos en lo que no estuvimos lo suficientemente bien, estuvimos bien. Perdimos balones fáciles y ellos crearon dos o tres ocasiones. En la segunda parte, cuando podríamos haber estado más cansados, fue totalmente lo contrario. Podríamos haber marcado más goles, pero estoy contento''.