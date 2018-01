Moyes: "Han sido tres puntos vitales para nosotros"

Los 'Hammers' lograron una importante victoria ante el West Brom | FOTO: West Ham

David Moyes, entrenador del West Ham United, compareció ante los medios al término del encuentro que los Hammers disputaron ante el West Bromwich Albion de Alan Pardew. El técnico escocés analizó la remontada de su equipo, lograda gracias a un doblete de Andy Carroll. Este dio explicaciones de por qué el futbolista inglés apenas había tenido oportunidades en lo que va de temporada. Moyes cree que, con esta victoria, se hace justicia a los partidos anteriores de su equipo.

A la tercera fue la vencida

"Han sido tres puntos vitales para nosotros. La victoria es muy importante y esta noche podría haberse ido en cualquier dirección", fueron las primeras palabras de Moyes en rueda de prensa.

Tras dos encuentros en los que los Hammers estuvieron cerca de hacerse con los tres puntos, lograron una importante victoria ante el West Brom: "Estuvimos desafortunados ante el Newcastle y luego sentimos que deberíamos haber ganado el partido contra el Bournemouth". El escocés dijo que, tras haber "ganado el partido eso puede que sea suficiente para nosotros".

"Nos mantuvimos esta noche ahí y hemos obtenido una recompensa mayor por ello", añadió el técnico del West Ham. Tal y como dijo Moyes, a pesar de que "durante largos periodos necesitamos hacer más, especialmente en defensa, al final obtuvimos esa recompensa".

El ex del Manchester United dio varias de las claves del encuentro, tanto positivas como negativas: "No creo que jugáramos bien en la primera parte. El sistema con el que jugamos no funcionó en absoluto donde antes había sido bueno para nosotros. Subimos 15 yardas más en el campo en la segunda mitad aunque no estuvimos en las carreras en la primera mitad, pero dimos un paso adelante y, aunque todavía necesitamos mejorar en defensa, fue genial conseguir la victoria".

Carroll al rescate

El delantero inglés se convirtió en el héroe del partido con dos tantos, sobre todo el primero, de bella factura: "Sobre el primer gol, creo que hay pocos centrales que puedan lidiar con el salto de Andy Carroll y el balón fue espectacular. Tienes que dar a Andy un gran mérito por la definición en el segundo tanto".

Respecto al papel que está teniendo Carroll esta campaña, Moyes dijo que "la razón por la que él no ha jugado se debe a que los chicos que han estado jugando lo han estado haciendo bien". Es el caso de jugadores como Michail Antonio y Marko Arnautovic, que "han estado marcando goles y ha sido el otro lado el que hemos tenido que hacer mejor".

Otro de los nombres destacados fue el del capitán Hammer. "Mark Noble entró en el campo y nos dio algo más de experiencia en la segunda mitad", afirmó el míster. Sin embargo, Moyes admite la preocupación que había porque recayera de su lesión: "Estábamos un poco preocupados porque él acababa de recuperarse de una lesión en el muslo. Se puede ver la cantidad de lesiones que están sufriendo los equipos".

Este quiso concluir su comparecencia diciendo: "Hoy hemos logrado el resultado deseado, tenemos que seguir adelante y centrarnos en nuestros próximos partidos".