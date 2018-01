Pochettino: "No me voy a quejar, llegamos igual que el West Ham"

Google Plus

Fuente: Tottenham Hotspur

Con apenas un día de descanso desde el partido de ayer en Swansea, los Spurs jugarán mañana en su feudo ante el West Ham. Antes de recibir por la FA Cup al Wimbledon, el Tottenham deberá cerrar la jornada 21 y buscar así consolidar los puestos europeos. No obstante, Kane centra el presente del club londinense y, además, las preocupaciones de la mayoría de sus aficionados.

El calendario está siendo tremendamente exigente para todos los equipos ingleses y aún no ha finalizado para algunos. Sin embargo, Pochettino no quiere excusar cualquier mal resultado en ello. “No me voy a quejar. Vamos a llegar en las mismas condiciones que el West Ham. Será difícil para los jugadores”, señaló.

Por otro lado, esto último tiene la principal consecuencia de una carga física muy alta para todos los futbolistas, lo que puede llevar a realizar variaciones al técnico argentino. “Necesitaremos descansar y, quizás, hacer algún cambio para meter frescura al equipo. Será una oportunidad para otros jugadores de la plantilla. Tenemos que descansar y tomar buenas decisiones”, apuntó.

Dos meses y medio atrás, los mismos Hammers eliminaron al Tottenham en Wembley de la Carabao Cup, en un encuentro donde los visitantes dieron la vuelta a un 2-0. Por aquello, Pochettino fue duramente criticado al usar futbolistas menos habituales, ante lo que el entrenador volvió a reivindicarse. “En la Copa de la liga, los once titulares habían jugado en la Premier league o la Champions League. Dejarse remontar fue un gran error. Ahora, necesitamos ganar para estar entre los cuatro primeros. Si estamos 2-0 al descanso, tenemos que jugar con cabeza”, sentenció.

Por último, en cuanto a uno de los temas del invierno, el fichaje o no del delantero de los Spurs Harry Kane, Pochettino también se ha pronunciado. “Si el jugador pide marcharse, como pasó con Modric y Bale… veremos qué pasa. A día de hoy, eso no ha pasado. Espero que Kane se quede durante muchos años y nos brinde muchos goles, victorias y títulos. Eso es lo que quiero”, concluyó.