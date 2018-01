El Chelsea recupera a dos de sus jóvenes promesas

Tras disputarse más de la mitad de la Premier League y con el comienzo del mercado invernal de fichajes, los equipos ingleses aprovechan para reforzarse de cara a los siguientes meses de competición, ya sea por medio de fichajes o de cesiones. En las últimas horas el Chelsea ha confirmado a través de un comunicado en su página web, el regreso de dos de sus futbolistas, que estaban jugando en calidad de jugadores en préstamo en otros equipos de la competición inglesa.

Uno de ellos es Kasey Palmer, futbolista que llegó a las filas del Huddersfield Town como una gran apuesta después de destacar la campaña anterior en el ascenso del conjunto de los Terriers a la máxima categoría del fútbol inglés. A pesar de que en los primeros encuentros, fue uno de los jugadores fijos de Wagner en el once, una lesión en el tendón de la corva le hizo mantenerse alejado de los terrenos de juego y perder protagonismo en el equipo. Con cinco partidos disputados esta temporada, el último de ellos a comienzos de Diciembre contra el Everton, el futbolista inglés regresa al Chelsea las órdenes de Antonio Conte.

"He's a great character and we wish him all the best" David Wagner comments as @kaseypalmer45 is recalled from his loan by @ChelseaFC More https://t.co/5kWCGC2iOw Thanks and good luck, #KP45 ! (DTS) pic.twitter.com/wv77XK9mIW

Otro de los futbolistas que también regresa a Stamford Bridge tras su préstamo es el delantero Ike Ugbo . El futbolista de las categorías inferiores del Chelsea ha disputado este año su primera campaña como profesional en el Barnsley de la Segunda División inglesa. En esta primera mitad de la temporada, el ariete inglés ha participado en dieciocho encuentros y ha visto puerta en una ocasión. Fue en el encuentro que les enfrentó en Oakwell al Sunderland, y que se saldó con una victoria de tres goles a cero para el equipo de Barnsley.

De ese modo, el conjunto de los Blues recuperan a dos de sus jóvenes promesas, con las que podrá contar si su entrenador lo considera oportuno en unos meses en los que el calendario de partidos será todavía de mayor exigencia incluso.

| Barnsley Football Club can confirm that Ike Ugbo has returned to @ChelseaFC from his loan spell at Oakwell.



We would like to wish Ike the best of luck with the rest of his career and thank him for his efforts.



https://t.co/aI5OkHrvb5 pic.twitter.com/BgHCsfcqgG