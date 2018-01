Previa Manchester United - Derby County: Premio consuelo

El último partido entre estos equipos también fue en FA Cup | Foto: ManUtd

El inicio del 2018 ha estado muy lejos de ser todo lo tranquilo que el Manchester United esperaba. Luego de regresar a la victoria el pasado lunes, ante Everton por 2-0, con goles de Anthony Martial y Jesse Lingard, el equipo de José Mourinho seguramente confiaba en que se le hiciera mucho más sencilla la semana, pero no fue lo que ocurrió.

Los rumores en Inglaterra se han hecho cada vez más grandes ante la posibilidad de que José Mourinho no renueve su vínculo con la institución. Viajes cada vez más frecuentes del entrenador portugués a su casa en Londres comenzaron a encender las alarmas de los directivos del Manchester United, que se quedarían sin el hombre por el que apostaron para reconstruir al equipo. Tentado por el París Saint Germain para reemplazar a Unai Emery, en las últimas horas se ha acrecentado la versión de que Antonio Conte podría abandonar el Chelsea a final de temporada, dejando así el lugar vacante para que Mourinho regrese a su lugar en el mundo.

Más allá de no superar el status de rumores, lo cierto es que en la directiva del Manchester United la preocupación crece y es difícil pensar en un nombre que podría estar a la altura, luego de los fallidos intentos con David Moyes y Louis Van Gaal de ser los líderes de la era post Sir Alex Ferguson. Mourinho parecía ser el más indicado, pero hoy su futuro se vislumbra muy lejano a Old Trafford.

Quieren seguir en la victoria

Tras vencer al Everton, Manchester United quiere continuar en la senda del triunfo, de la que se desvió en los últimos partidos del año pasado. Eliminado de la EFL Cup, ahora conocida como Carabao Cup por motivos de patrocinio, la FA Cup parece ahora ser el premio consuelo para un equipo que apuntaba a mucho más.

Con todo el trajín de partidos que tuvo que atravesar el United en las últimas jornadas, seguramente Mourinho apueste por varios cambios en su alineación inicial. Uno casi obligado es el de Sergio Romero, en la única competencia oficial que podría llegar a disputar el guardameta argentino hasta el próximo Mundial de Rusia 2018, mientras que Marcus Rashford será el delantero central ante la imposibilidad de contar con Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic, ambos lesionados.

Nada que perder, todo por ganar

Joe Ledley es el único interrogante que puede llegar a tener Gary Rowett, entrenador del Derby County, debido a una molestia física. Además, el mister tendrá que pensar si pone a su mejor alineación posible para dar el golpe de vencer a un gigante como el Manchester United, o si prefiere darle prioridad al Championship, donde están segundos, lo que significa ascenso directo a final de temporada.

Historial

Estos dos equipos han jugado 104 veces entre ellos, con 45 triunfos para el Manchester United y 30 victorias a favor del Derby County. En 29 ocasiones han empatado.

La última vez que se enfrentaron fue también por la FA Cup, pero de 2015/16, en un partido que finalizó 3-1 para el United. Por Premier League, estos dos equipos no se miden desde la temporada 2008/09.

"Que no se malinterpreten mis palabras"

Luego de la polémica frase en la que sentenció que "gastar 300 millones de euros" no es suficiente porque el "Manchester City compra laterales a precio de delanteros", la directiva del Manchester United se molestó con José Mourinho, en medio de una relación que cada vez se resquebraja más. Por este motivo, el entrenador tuvo que salir a aclarar la situación: "El dinero es el que marca la diferencia, pero pido que no se malinterpreten mis palabras y se señale que estoy contra el club o que mi club no me respalda".

