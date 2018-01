James Tarkowski renueva con el Burnley hasta 2022

James Tarkowski firmó un nuevo contrato con Burnley, extendiendo su estadía en Turf Moor hasta junio de 2022 y reemplazando su contrato existente que expiraba a fines de la próxima temporada.

El defensor de 25 años, que se unió a Burnley desde Brentford en enero de 2016, ya ha disputado 21 partidos en esta temporada para el conjunto de Sean Dyche, de los cuales 19 fueron por Premier League -cuenta con 38 sumando las últimas dos temporadas- y dos por la Carabao Cup.

La partida de Michael Keane al Everton el verano pasado permitió que Tarkowski tuviera la posibilidad de llegar al once inicial de los Clarets. Desde ese entonces el zaguero ha mostrado un nivel sobresaliente y logró consolidar una sociedad defensiva muy solida junto a su compañero Ben Mee.

"Estoy feliz. Ha sido una buena temporada hasta ahora y es agradable ser recompensado por el técnico y el club de esta manera. Desde que Keano [Michael Keane] se fue, el club ha puesto la confianza en mí", expresó Tarkowski tras firmar su nuevo vínculo con Burnley.

"Siento que lo he hecho bastante bien hasta ahora y espero que eso pueda continuar. Lo he dicho durante mucho tiempo, este es un proyecto a largo plazo para mí y para el club, así que espero que todos podamos continuar lo que ha sido una temporada positiva hasta el momento", añadió el defensor de los Clarets.

El entrenador Sean Dyche, que ha llevado a Burnley a la séptima posición de esta Premier League, dio dos de las razones por la cual el club decidió renovar al defensor central: "Consideramos apropiado ofrecer a James un nuevo acuerdo por dos razones. Le ha ido bien en la Premier League y en segundo lugar su contrato no estaba actualizado".

