Klopp, sobre la FA Cup: "Hablar de ganar un torneo sin jugar la primera ronda es irrespetuoso"

Klopp en un entrenamiento. | Imagen: liverpoolfc.com

Jürgen Klopp ha tenido que mediar antes los periodistas en un nuevo mercado convulso. Los Reds tendrán que superar la ronda de FA Cup sin los lesionados Salah y Coutinho. Aunque lo más importante para todos es la posibilidad de que el brasileño deje el conjunto definitivamente.

Sobre estos dos futbolistas, el técnico ha comentado que no podrán estar ante el Everton, pero que espera al ‘10’ ante el Manchester City la semana próxima en el duelo de Premier League. Para la FA Cup ha confirmado que jugará sin pensar en el duelo ante los Citizens: “Si jugáramos dos días más tarde, quizá consideraría hacer cambios. Siempre intentamos tener la mejor alineación, después somos juzgados y la gente dirá que esa era la alineación más fuerte o la adecuada. Esa es nuestra vida y no tenemos problemas con ella. Pondremos al equipo más fuerte, seguro”.

Sin embargo, el alemán ha estado más cuidadoso con la situación de Van Dijk: “Está sano y ahora tengo que tomar la decisión para este partido. Aún no está tomada y veremos qué pasa. La posición de central necesita que estés entonado con el resto del equipo en el tipo de defensa, pero por supuesto que puedo imaginarme que todo el mundo está desesperado por verle en el campo”. Klopp añadió que ni el jugador ni el staff técnico tienen prisa para que se dé el debut: “Es más importante cuántos partidos puede jugar que cuándo empieza. Como siempre tendremos que esperar a las últimas actualizaciones en cada posición y entonces haremos el once”.

Klopp todavía no decidió si van Dijk hará su debut ante Everton | Foto: LFC.

Pero, el entrenador de los Reds ha querido destacar que en ningún momento utilizarán un equipo para no respetar la competición: “Conozco alguna gente que dice que no respeto los torneos de copa, pero no es la verdad. Quizá tenemos que hacerlo un poco más obvio”.

Ya que Salah y Coutinho serán baja, es posible que uno de los implicados en el encuentro sea Dominik Solanke. El delantero inglés ya fue titular en Burnley: “Cada partido es importante para él. En el anterior estuvo muy ocupado. No estoy 100% seguro, pero creo que corrió 12,5 kilómetros o así, lo que es muy raro en un delantero. Nos ayudó mucho en el choque”. Una de las deudas del ex del Chelsea es que, de momento, no se ha prodigado demasiado en el gol desde que juega en el Liverpool: “Marcará, no tengo ni una sombra de duda de ello. Ahora está ganando experiencia. Para un jugador como él, sería perfecto jugar el máximo posible.

En la rueda de prensa, el técnico ha confirmado que Loris Karius será titular. Esto deja menos tiempo de juego, aún, a Danny Ward. El que fuera meta del Huddersfield en la fase de ascenso de la temporada anterior: “El plan lo hablé con él antes de hablar con la prensa. Todo está bien, Danny es joven, muy habilidoso, tiene mucho potencial y mucho espacio para mejorar. Estamos desesperados en trabajar en eso con él”.

Una de las opciones que ya se llevó a cabo la temporada pasada es cederle a un club de buen nivel donde se le aseguren minutos: “No podemos ayudar a otros clubes antes de pensar en nosotros mismos. En enero todo el mundo está actuando como si la temporada hubiera acabado. Pero la campaña es larga y quedan muchos partidos en corto periodo de tiempo, así que hay suficiente para todos los chicos”.

Por otro lado, el Liverpool tiene ganas de ganar. Y esta FA Cup puede ser el escenario perfecto para el equipo de Merseyside: “Sabemos lo desesperados que están nuestros aficionados por ganar algo”, comentó Klopp, “y pueden creerme, yo estoy en el mismo estado”. “Tenemos tantas ganas como ellos, pero tenemos que demostrarlo en el terreno de juego. No ganaremos la FA Cup en la sala de prensa”.

Jürgen Klopp ha analizado lo que necesita de sus jugadores para medirse a un torneo tan importante en la sociedad inglesa como este: “Tenemos que usar la calidad de nuestros jugadores para tener éxito al final. Creo que estamos en el buen camino pero tenemos que demostrarlo. Nos espera un gran equipo y luego otro y así es el torneo”. “Es una gran oportunidad y significa que lo tenemos cerca y queremos pasar de ronda. Pero hay un rival con objetivos similares y tenemos que respetar eso”, refirió el entrenador.

El técnico Red ha analizado a su rival, un gran conocido de la afición: “Hablar de ganar algo antes de jugar la primera ronda es un poco irrespetuoso. Sabemos que será un partido duro, pero para ellos también y eso es lo más importante, quizá. Intentaremos todo para pasar, ese es el pensamiento que tenemos”, finalizó el alemán.