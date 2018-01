Rowett: "Haremos algunos cambios, pero seremos muy competitivos"

Google Plus

Rowett confía en sorprender al United. Foto: Derby County

Después de sumar ocho de 12 puntos en el periodo festivo, ir segundos en la tabla de posiciones y solamente haber perdido dos juegos de 19 en el Championship, el Derby County va lleno de ilusión a jugar contra el irreconocible Manchester United por la 3ra ronda de la FA Cup.

Gary Rowett, DT de los Rams declaró este miércoles por la tarde que será una tarea difícil pero que su equipo saldrá sin miedo a enfrentar a los de Mourinho. Además, se mostró atento sobre como saldrán los Red Devils el viernes: “Creo que cada equipo tendrá un enfoque similar el fin de semana por FA Cup y estoy seguro que el Manchester United no será la excepción”, expresó.

El ex técnico del Birmingham también destacó el triunfo del Bristol: “Demostraron que no es imposible ganarle a un equipo de la talla del United”, aunque también expresó su desaliento por el resultado y en cómo los afectaba: “La derrota del United probablemente haya hecho que nuestras probabilidades de ganar bajaran. Estoy seguro de que habrá más presión por parte de ellos hacia nosotros para que una derrota así no les vuelva a suceder.”, aseguró.

Rowett no planea hacer grandes cambios, simplemente dará rotación a algunos jugadores: “Tendremos que hacer un par de cambios en el equipo, pero seremos muy competitivos”. Entre las dudas que maneja el técnico de cara al duelo del viernes por lesión son Joe Ledley (espalda) y Tom Lawrence (cadera), que lo más probable es que no estén disponibles en Old Trafford.

Por su parte el Manchester United, tiene en duda para el partido del viernes a Valencia, Ibrahimovic, Fellaini, Carrick y Bailly, todos por lesión. Los Red Devils vienen de romper una mala racha de 4 partidos sin ganar al conseguir una victoria de visita contra el Everton por dos goles a cero.