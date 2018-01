Previa Liverpool - Everton: derbi de Merseyside en la FA Cup

Google Plus

Vuelve la FA Cup para Liverpool y Everton. Una competición histórica en el mundo del fútbol y muy importante para todos los clubes de Inglaterra, más aún si se trata del derbi de Merseyside que ha marcado una rivalidad en la ciudad de Liverpool desde que se fundaron estos dos equipos, hace más de 120 años. Por tanto, este enfrentamiento de la tercera ronda de FA Cup significa mucho para los dos equipos ya que conseguir la victoria, supondrá un golpe sobre la mesa ante sus "vecinos". Con todos estos alicientes, se prevé un partido muy intento en el que todos los jugadores lo darán todo para conseguir pasar a la siguiente ronda, dejar a sus rivales fuera de la competición y dar una alegría a sus aficionado.

Buen momento de los dos equipos

El Liverpool se encuentra en un buen estado de forma en el que ha conseguido vencer sus últimos tres enfrentamientos y lleva sin caer derrotado desde octubre, en un encuentro en el que perdió por 4-1 frente al Tottenham. Pese a esto, el Liverpool ocupa la cuarta posición debido a los numerosos empates que ha cosechado, en ocasiones contra equipos teóricamente inferiores como West Brom, Newcastle o Watford.

El Everton, pese a haber cosechado dos derrotas consecutivas frente al Bournemouth y Manchester United, se encuentra en el mejor momento de la temporada. La llegada de Sam Allardyce cambió la cara al equipo y hasta la derrota frente a los de Howe, el equipo acumulaba ocho partidos sin conocer la derrota, lo que hizo que los Toffees salieran de la zona de descenso y se asentaran en la mitad alta de la tabla, ocupando la novena posición actualmente.

Antecedentes a favor para el Liverpool

El derbi de Merseyside se ha disputado en un total de 227 ocasiones en las que el Liverpool ha conseguido 89 victorias, el Everton ha vencido 66 partidos y han acabado en tablas 72 encuentros. En cuanto a los partidos disputados en la FA Cup, el Liverpool también ha sido ligeramente superior con diez victorias por las siete del Everton, acabando siete en empate. Cabe destacar que en esta competición, el Everton no ha conseguido vencer cuando el partido se disputó en Anfield.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos se dio hace un mes en el mismo estadio en el que se disputará este. En este partido, el Everton consiguió rescatar un punto pese a no haber creado peligro prácticamente en todo el partido y haber tenido un 20% de posesión y haber realizado solo tres tiros. El Everton se limitó a mantenerse replegado y no encajar pero antes del descanso, Salah con un gran disparo puso por delante a los suyos. La segunda parte continuó igual que la primera pero el Liverpool no consiguió aumentar su ventaja y el Everton aprovechó un penalti transformado por Rooney para poner el empate 1-1 con el que acabó el partido.

Rooney en el gol del empate. Foto: Premier League.

Choque de estilos

El Liverpool apuesta por un fútbol más vistoso, mezclando posesiones largas para abrir las defensas con transiciones rápidas aprovechando la velocidad de sus atacantes. Esta última, es el arma principal de los de Klopp que cuando tienen espacios, son capaces de aprovechar los huecos y crear situaciones de peligro rápidamente. La debilidad del Liverpool se encuentra en la defensa, que transmite muy poca seguridad y suelen cometer errores que permiten a sus rivales crear peligro y anotar goles. Por esto, la directiva del Liverpool ha decidido fichar a Virgil van Dijk en una cifra récord para una central, unos 80 millones.

El Everton apuesta por un fútbol diferente desde la llegada de Sam Allardyce al banquillo de Goodison Park. El técnico inglés, ha querido basar su proyecto en la solidez defensiva, corrigiendo así el grave problema que tenía el equipo al encajar un gran número de goles. Este buen hacer defensivo ha hecho que dejen la portería a cero en algunas ocasiones pero también ha generado en algunas ocasiones una limitada producción ofensiva, por lo que con la recuperación de algunos jugadores como Bolasie, el técnico buscará dar con la tecla en el aspecto ofensivo.

Posibles alineaciones

Ambos equipos tendrán que hacer frente a numerosas bajas en este partido. El Liverpool no podrá contar con Daniel Sturridge, Jordan Henderson, Alberto Moreno, Marko Grujic, Nathaniel Clyne y Adam Bogdan, además de las bajas recientes de Salah y Coutinho. El Everton tiene las bajas de Baines, Funes Mori, Barkley, Coleman, Gueye y Keane.