Mourinho: "Ciertas noticias son basura"

José Mourinho en rueda de prensa. Foto: Manchester United

José Mourinho no se baja del barco. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al debut del Manchester United en la FA Cup y en cuyo partido se enfrentará al Derby County, que milita en la Championship, segunda división inglesa. Y es que después de que varios medios hayan especulado con su marcha tras una serie de malos resultados en Premier League, Mourinho lo ha querido dejar hoy bien claro: "Mi intención es quedarme, trabajar, mejorar y llevar al club al lugar que le corresponde. Me quiero quedar. No veo razón alguna por la que no vaya a quedarme."

Contundente, en sala de prensa, con los periodistas: "Si queréis hablar sobre ciertas noticias, os digo que son basura. No encuentro una palabra mejor para definirlas".

En manos del club: "Mi deseo es quedarme. Depende únicamente del club, de los dueños, del consejo, del Sr. Woodward. De lo que todos ellos quieran, de si están contentos con mi contribución y si quieren que me quede más allá del término del contrato. Mi compromiso es total".

Mourinho en estado puro: "Asociar mi trabajo con las noticias basura es lo peor que se puede hacer. No se puede decir que yo sea un mal entrenador, no se puede decir que mi rendimiento sea insatisfactorio, no se puede decir que haya cometido un error en este o aquel partido".

El Derby County, un equipo de Premier League: "No tuvimos suerte en el sorteo. Si te fijas en los jugadores, no son de Championship, son jugadores de Premier League. He jugado contra la mayoría de ellos. Carsons, Davies, Ledley, Vydra, Huddlestones, todos ellos, son un equipo de Premier League".

Respeto por la FA Cup: "Siempre he respetado mucho las competiciones coperas y la FA es por supuesto es especial en relación con la League Cup. Creo que una Copa es una competición bonita, vamos a ir con todo e intentar ganarla. Solo he ganado la FA una vez".

Sergio Romero, titular mañana: "Es [Romero] un portero top, merece jugar y David merece descansar. Además Romero va a ser el portero de Argentina en el Mundial así que por lo que significa eso para nosotros, Romero jugará".