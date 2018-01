Cenk Tosun, a un paso de ser nuevo jugador del Everton

Google Plus

Cenk Tosun durante un partido de la Superliga Turca | Fotografía: Getty Images

Cenk Tosun militó tres años en el Besiktas, pero el habilidoso delantero turco dará el salto cualitativo a la élite del fútbol mundial. Everton cerró la operación con sus pares de la superliga turca por 27.000.000 de euros, y ahora el fichaje está sujeto a exámenes médicos pendientes para poder jugar la Premier League.



El jugador podría ser inscrito este día viernes 5 en la Federación Inglesa de Fútbol (The FA). Everton marcha noveno con veintisiete puntos tras veintidós jornadas disputadas y su sueño copero empezará ante Liverpool a domicilio.

"Después de una larga negociación, hemos llegado a esa etapa [concretar la transferencia]. Eso [hacer el fichaje oficial] podría suceder antes de la Copa. Podríamos registrarlo antes de la FA Cup, si tenemos suerte", señaló Allardyce en la conferencia de prensa previa al choque ante los Reds.

Cenk Tosun también jugó en la Bundesliga durante dos años con el Eintracht Frankfurt. El internacional turco de 26 años siente que será la oportunidad dorada en su carrera. Con la selección turca debutó en los últimos dieciséis minutos durante el partido clasificatorio ante Holanda en Estambul el 15 de octubre de 2013 y su última aparición se produjo en la Eurocopa Francia 2016.



Everton tras su decepcionante campaña en la fase de grupos de la Liga Europea de la UEFA anhela seguir creciendo a pasos agigantados. La Copa FA será su mayor motivación en la temporada mundialista y no tendrá margen de error.



Los fanáticos de los Toffees se sienten motivados con Sam Allardyce. Aunque el equipo no cumplió con las expectativas en la primera rueda de la presente temporada , el calendario será arduo.



Everton hizo grandes fichajes, Wayne Rooney, Sandro Ramirez, Gylfi Sigurdsson y Ashley Williams. Todos refuerzos categóricos, un equipazo que al comienzo no rindió como se esperaba y a mediano plazo una campaña de ensueño sería un gran empujón anímico.



¿Cenk Tosun podrá adaptarse a las exigencias del fútbol inglés? En este hermoso deporte todo es relativo, Everton ha superado exitosamente aquella frustrada experiencia europea y solo sostendrán dos competiciones. Mientras tanto disfrutemos al máximo de la liga más difícil del viejo continente. Los Toffees deberán sostener su mejor momento para reconciliarse con sus fanáticos.