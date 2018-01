Moyes: "Es un buen punto para nosotros"

Fuente: West Ham

El West Ham tenía un duro examen en Wembley frente al Tottenham y el empate, por amargo que pudiera saber al final, ha dejado muy contento a su técnico, quien ha destacado el gran esfuerzo de sus jugadores y la entidad del rival que tenían enfrente.

Corría el minuto 70 y los Spurs ya rebasaban la línea de los 20 lanzamientos mientras los Hammers aún estaban por conseguir el primero. En ese momento, apareció Obiang. “No tengo idea de donde vino ese lanzamiento de Pedro porque no puedo decir que lo haya visto. Anotamos un gol brillante pero desafortunadamente ellos también lo hicieron. Es un buen punto para nosotros”. Los de Stratford venían de una remontada agónica ante el West Bromwich y estuvieron a punto de redondear una semana perfecta. “Después de lo que tuvimos que hacer un par de días atrás y luego jugar otra vez y además contra un equipo como el Tottenham, creo que hemos hecho un gran trabajo”, señaló.

El partido del West Ham hasta el primer tanto estaba siendo tan pobre e inexistente que hasta David Moyes confesó su sorpresa por ello. “Tenía cara de incredulidad y con razón, no habíamos estado en el campo hasta entonces. Después de marcar, Kouyaté tuvo una gran ocasión para el 2-0, si lo llega a convertir hubiera sido una tremenda sorpresa, pero ir 1-0 ya estaba siendo suficiente sorpresa para mí en el momento”, apuntó.

No obstante, la alegría de Moyes por el resultado no es tanta por la efectividad de cara a puerta si no por el gran rival que tenía delante. “Este es el equipo que ganó al Real Madrid por 3-1, por lo que no deberíamos sorprendernos de la forma que jugamos o que tuviéramos pocos tiros. Tampoco es sorpresa que hayamos sacado un punto porque estuvimos muy cerca de puntuar con el Manchester City, ganamos al Chelsea y empatamos con el Arsenal”, puntualizó el técnico.

Ahora, la cabeza de futbolistas y cuerpo técnico de los Hammers está en la FA Cup, donde viajarán para enfrentarse al Shrewsbury en la tercera ronda de la competición. “Volveremos al trabajo el viernes para preparar a los jugadores y que puedan jugar el domingo. Estamos perdiendo algunos futbolistas por lesiones ahora mismo. En cuanto a la preparación, los Spurs y nosotros llegábamos igual, lo difícil viene ahora porque somos el equipo que no ha tenido tiempo para preparar y recuperarse para el emparejamiento de la FA Cup”, reivindicó el entrenador inglés.

Sin embargo, Moyes se mantiene muy confiado en sus pupilos de cara al torneo copero y solo tiene en mente sacar una victoria en el New Meadow. “Ahora tenemos que seguir adelante e ir allí y tratar de ganar y avanzar de ronda”. Por otro lado, sin desmerecer ese trofeo, las preferencias están claras. “Es importante, pero siempre he dicho que la prioridad está en conseguir puntos en la Premier League y alejarse de los puestos de descenso”, concluyó.