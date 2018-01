Dyche: "La Premier League es prioritaria"

Google Plus

Fuente: Burnley

El Burnley buscará en la FA Cup prolongar su magnífica campaña aunque no lo tendrá nada fácil, el Manchester City estará enfrente. No obstante, esto es en lo que Sean Dyche encuentra la mayor fuerza para sus futbolistas que, además, estarán arropados por casi 8.000 aficionados en el Etihad Stadium.

Al igual que otros entrenadores ingleses, Dyche otorga preferencia a la Premier League pero sin desmerecer en absoluto cualquier otro torneo. “Hay muchos equipos, incluyéndonos, que están tratando de mantenerse en la Premier, y eso es prioritario. Es una realidad. Me encanta la copa pero tiene que ser un plan de negocio permanecer en la Premier y crecer como club”, señaló.

Sin embargo, que la FA Cup no esté la primera en la lista no significa que los Clarets no vayan a dejarlo absolutamente todo por avanzar de ronda. “Por supuesto que quiero pasar, sin duda. Daremos lo mejor de nosotros mismos para ganar”, aclaró.

Se esperan unos 7.600 hinchas desplazados desde Lancashire, algo que Dyche aprecia. “Nuestros aficionados vendrán y respaldarán al equipo como siempre hacen, pero hay un ‘¿y sí'?”. ¿Qué pasa si tumbamos al Manchester City? Siempre hay un poco de magia en eso.

Ninguna casa de apuestas da como favorito al Burnley y su victoria está por las nubes, pero la eliminatoria a partido único concede alguna esperanza a los Clarets. “Es poco habitual hablar así en la Premier League, pero creo que el Manchester City ha sido tan potente que muchos aficionados, sin contar los de los clubes grandes, que se plantean un, ¿y sí? Es la magia de la copa. Todo el mundo está mirando un resultado en el que el equipo pequeño gane al grande”, apuntó.

Los de Pep Guardiola son una máquina de lograr victorias en casa, tanto que nadie pudo batir a los Citizens en su feudo durante el pasado 2017, para lo que Dyche apela casi a un milagro. “No es solo la magia de la copa, es la magia del fútbol. Ofrece algunos resultados extraños. Lo tendremos que hacer muy bien. Ellos podrían hacer once cambios y seguir siendo un equipo muy fuerte sobre el papel. Creo en mi plantilla, están motivados para jugar. Eso es lo principal, luego ya veremos qué es lo que viene”, finalizó.