McGeehan llega cedido al Scunthorpe hasta final de temporada | Foto: Scunthorpe United

El centrocampisa Cameron McGeehan llega cedido al Scunthorpe United, de League One, procedente del Barnley con el objetivo de conseguir el ascenso con los Irons.

Cameron McGeehan se ha convertido en el primer fichaje del Scunthorpe United, equipo que milita en League One. El futbolista norirlandés llega al conjunto entrenado por Grahan Alexander en busca de minutos tras la irregular temporada que ha realizado en el Barnley.

Cameron McGeehan llegó al Barnsley el pasado verano procedente del Luton El joven futbolista de 22 años llegó al Barnsley el pasado verano procedente del Luton Town tras la mejor temporada de su carrera y siendo, hasta el momento de su lesión –se rompió la pierna en enero de 2017- el centrocampista más goleador en League Two de la temporada 16-17. La apuesta del Barnsley por el norirlandés fue clara, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban para el norirlandés.

McGeehan se lesionó de gravedad en enero del pasado año, cuando jugaba en el Luton |Foto: Luton Town

La falta de actividad –unicamente ha disputado diez partidos con el Barnsley en estos primeros seis meses de competición-, ya sea porque tras la lesión todavía no estaba al 100% o por la gran competencia en el centro del campo del Barnsley han hecho que se marche al Scunthorpe en busca de minutos hasta final de temporada.

Cameron McGeehan celebra un gol con el Barnsley | Foto BFC

McGeehan: "Mi objetivo en estos seis meses aquí es lograr el ascenso" En sus primeras declaraciones a la web oficial del equipo entrenador por Graham Alexander ha asegurado que su objetivo no es otro que “ayudar al equipo a continuar lo que está consiguiendo y avanzar”, y tiene claro cual es su objetivo durante su estancia en el Scunthorpe, “conseguir el ascenso”, aseguró.

Ahora, quiere conseguir la regularidad que no ha logrado en Barnsley y “jugar todas las semanas y marcar goles”. Su objetivo principal es “ascender automáticamente”, -son 4º en League One-, aunque resalta que si eso no se puede conseguir, “quedarían los play-off”

McGeehan: "El entrenador del Luton y Alexander son similares, estoy ansioso por empezar" Sobre su etapa en el Luton, la más destacada de su carrera, McGeehan comentó que “fue un gran momento para mí” y resaltó que tanto el entrenador del Luton, Nathan Jones, como el técnico del Scunthorpe son similares, “así que estoy ansioso por entenderlo y ver cómo funciona todo”, comentó.

McGeehan se describe como “un centrocampista con gol” cuando le preguntan sobre su estilo de juego, y resaltó que, también le gusta “meterse en el área”.

McGeehan: "El Luton me vino bien para seguir creciendo" McGeehan hizo también un balance sobre carrera asegurando que tuvo suerte “de haber ido al Luton Town y haber jugado muchos partidos”. El Norwich le dejó marcharse al Luton en un momento que fue bueno “para seguir creciendo”.

Cameron McGeehan durante su etapa en el Luton | Foto: Luton Town

McGeehan: "Estoy deseando jugar más y coger experiencia en el Scunthorpe" Sin embargo, no jugó tanto cuando se rompió la pierna en enero del año, pero ahora “he vuelto y he jugado partidos en el Championship esta temporada”. Ahora está “deseando jugar más y coger más experiencia aquí. Es otro capítulo de mi carrera, y espero ayudar a este club a seguir creciendo”, confirmó.