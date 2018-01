Pep Guardiola: "Intentaremos jugar con el mejor equipo posible"

Google Plus

Pep Guardiola. Foto: Premier League.

A pesar de que la Premier League se toma un descanso, no es así para el resto de las competiciones en Inglaterra. Este fin de semana es la apertura de la tercera ronda de la FA Cup, la copa más añeja del fútbol mundial, que cuenta con la participación de todos los equipos de todas las categorías en la isla.

Uno de ellos, que hará su presentación en esta competición, será el Manchester City. Al equipo de Guardiola, que es el líder indiscutido de la Premier League, le tocará recibir al Burnley, y el ex entrenador de Barcelona confesó estar decidido con lo mejor que tiene, ante la revelación de la liga como es el conjunto que dirige Sean Dyche, más allá de las bajas que tiene por lesión: “Vamos a jugar con el mejor equipo posible”

Sobre los jugadores lesionados, explicó: “Tenemos bajas. Vincent Kompany no está disponible, tampoco Gabriel Jesús; Benjamin Mendy lo mismo al igual que Phil Foden, el juvenil de 17 años”. Luego, hizo referencia a la situación de David Silva: “No sé si estará”

Al referirse al jugador español, su compatriota no quiso hablar del tema ya que es una situación complicada lo que le sucedió de forma personal, pero destacó la fuerza del ex futbolista del Valencia: “Él demuestra que en el terreno de juego es capaz de olvidarse de todo, y él decide si quiere quedarse”.

Una de las cuestiones que se destacó en Manchester City, fueron los dichos de Guardiola al hablar sobre el horario y el calendario que tiene la Premier League con tantos partidos juntos: “El horario es el que es. Lo que dije después del último partido ante el Watford no era sobre la época navideña o el Boxing day. Me gusta eso”, a lo que agregó y explicó lo que dijo el martes pasado: “Todos los médicos del mundo dicen que no pueden recuperarse en 48 horas, más en una competencia tan exigente”.

“Todos los entrenadores dan su opinión sobre muchos problemas. Vamos a jugar mañana y si el calendario dice que debes jugar cada dos días, vamos a jugar”, concluyó en la conferencia.