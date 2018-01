Jürgen Klopp: "Aquí no se trata de cuál es el mejor equipo"

Jürgen Klopp reconoció que no importa cuál es el mejor, sino ganar | Foto: Liverpool

Un nuevo capítulo en la historia del Merseyside Derby se disputó este viernes en el histórico del Liverpool, Anfield. En esta oportunidad se dio en la tercera ronda de la FA Cup, en la que los reds se quedaron con el pase a la siguiente instancia gracias a los goles de James Milner, desde los doce los pasos, y Virgil Van Dijk, el defensor por el que tanto luchó su entrenador para que se ponga la camiseta roja.

Por eso, Jürgen Klopp habló sobre la decisión de que el exfutbolista del Southampton forme parte del equipo tan pronto: "Fue un buen debut. Como un cuento de hadas de los que ya no hay en este mundo. Pero fue una decisión difícil de hacer porque, para ser honesto, no estaba muy seguro de que sea mi plan para este partido". Luego, continuó: "Hasta que me puse a pensar que Dejan y Raggy jugaron muchos partidos estas semanas. Eso sí que ayudó".

"Me puse a pensar, esta mañana, en las lesiones que podrían tener mis dos centrales y pensaba que era un riesgo que jugaran este partido porque podía causar un mal mayor. Tomé la decisión horas antes del juego de que Virgil comenzará y, obviamente, fue una buena idea al final porque todo el encuentro fue bueno", finalizó el entrenador hablando de los jugadores que salieron al campo de juegos.

Además, a la hora de hablar del partido que realizó van Dijk dentro del campo, dijo: "Mostró muchas cosas que queremos que muestre en el futuro y muy a menudo esta noche; remates de cabeza, por supuesto, en cuanto al fútbol, ​​su primer toque fue bueno, bueno bajo presión y luego alrededor de las marcas fue una amenaza".

"Fue genial que anote, pero no se puede anotar un cabezazo en el área si nadie hace el centro y Oxlade-Chamberlain por segunda vez consecutiva hizo un gol de esto: ante Burnley fue un lanzamiento de falta y ahora de un córner , entonces eso es muy importante para nosotros", reconoció el entrenador.

Por último, el ex Borussia Dortmund fue sincero respecto del desempeño que se pudo observar dentro del campo de juego: "Fue una gran pelea, no fue un fútbol brillante, no fue la más bella, así es como deberían ser los juegos de copa. No se trata de quién es el mejor equipo, quién puede hacer esto o aquello. Cosas como esta pueden suceder a veces, pero es bastante raro".