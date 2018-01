Previa Tottenham - AFC Wimbledon: por un lugar en la cuarta ronda

La tercera ronda ha llegado en el primer fin de semana de este año 2018 para darle un descanso a las ligas en Inglaterra. Los equipos de todas las categorías que llegaron hasta la tercera ronda de la FA Cup se enfrentarán entre sí. Mientras que los más poderosos buscarán llegar hasta el final para quedarse con la copa más antigua del fútbol, mientras que, los de menores categorías, son los que querrán dar la sorpresa ante todo el mundo.

Ese es el caso del Wimbledon, ese humilde equipo de Londres que milita en la League One, que llegará hasta el mítico estadio de su propia ciudad, Wembley, para enfrentar a uno de los poderosos de la Premier League que está en busca de clasificar a la UEFA Champions League como lo es el Tottenham Hotspur.

Más allá de las diferencias de categorías, eso no significa que no sea un duelo más que difícil el que tengan los de Mauricio Pochettino este domingo. Los de Neal Ardley darán todo para hacerle las cosas más que complicadas a un poderoso, porque dentro del campo de juego siguen siendo once contra once en busca de un lugar en la cuarta ronda de la FA Cup.

Jugadores con descanso

Poco tiempo de descanso tienen los dirigidos por Mauricio Pochettino en esta oportunidad. Primero, el partido correspondiente a la fecha 22 de la máxima categoría del fútbol inglés en donde fue victoria para los Spurs por 2-0 ante el Swansea en Gales. Dos días después, le tocó jugar frente al West Ham por la fecha anterior de la Premier League donde está haciendo de local que igualó 1-1.

Ahora, será el turno del tercer partido en una misma semana, frente al Wimbledon, el equipo de la misma ciudad que buscará dar la gran sorpresa. Para ese encuentro, el entrenador argentino, lo mas probable es que le de descanso a jugadores importantes que suelen estar presentes en los partidos de Premier League como Harry Kane, Christian Eriksen y Jan Vertonghen.

Harry Kane, el goleador de 2017, podría no comenzar este partido | Foto: Tottenham

Por el lado de los ingresos, podrían estar presentes futbolistas que, habitualmente, no tienen tantos minutos, ellos podrían ser: Fernando Llorente junto con los argentinos Erik Lamela y Juan Foyth.

Con lo mejor

Por el lado del equipo que, actualmente, se encuentra en la League One, tercera categoría del fútbol inglés, no se encuentra pasando una buena temporada. Solamente, consiguió 27 puntos en 25 de los partidos que jugó, lo que hace que se encuentre en la posición número 21 a un sólo punto de Northanpton Town, último que tendría pasajes hasta el momento a la League Two.

El equipo de Londres sabe que tiene la oportunidad ideal de hacer historia en caso de conseguir un buen resultado de su visita a Wembley. Pero, también sabe que no puede dejar de lado la League One para no complicar su estadía en esa categoría.

Por eso, para este encuentro ante el Tottenham, AFC Wimbledon contará con tres jugadores que ya pueden regresar luego de sus lesiones. Barry Fuller podría jugar luego de una lesión en su tobillo, Jon Meades se recuperó del tendón y Cody McDonald está de regreso y recuperado del pie.

El modesto equipo de Londres buscará hacer historia ante Tottenham | Foto: AFC Wimbledon.

Historial

Esta será la primera vez que se enfrenten estos dos equipos en toda la historia. Para el Wimbledon será el segundo viaje a Wembley, luego de jugar allí la final del play-off de la League Two en mayo de 2016. Por el lado del Tottenham, la última vez que cayeron ante un rival de categoría inferior fue en enero de 1975, frente al Nottingham Forest, con treinta victorias y nueve empates desde entonces.

