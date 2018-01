Allardyce: "No me pareció penalti"

Google Plus

Allardyce estuvo muy activo durante los noventa minutos. Foto: Reuters

A diferencia de lo que sucedió en el partido liguero, el Everton salió derrotado de Anfield Road. El Liverpool se adelantó en el primer tiempo con un penalti riguroso transformado por James Milner. Los visitantes empataron tras un buen contraataque finalizado por el islandés Sigurdsson, pero a cinco minutos del final llegó el gol de la victoria red. Y fue del flamante fichaje, Virgil Van Djik. Sin duda, el hombre de la noche.

Sam Allardyce valoró positivamente el trabajo realizado por sus jugadores y lamentó no haber conseguido el objetivo de la clasificación a la siguiente ronda copera. "Dimos todo lo que pudimos, nos vamos decepcionados por no conseguir el pase. Es una pena después de todo el esfuerzo realizado. Hemos dado todo lo que podíamos. Hemos hecho todo lo posible", comentó.

Sobre el dudoso penalti señalado a favor del Liverpool, el técnico inglés dio su punto de vista aunque no quiso entrar en más valoraciones. "No creo que sea penalti, pero ahora ya no se puede hacer nada", aseguró.

El mayor incidente del encuentro sucedió cuando el joven defensa toffee Mason Holgate empujó al brasileño Roberto Firmino hacia la primera fila de aficionados 'reds'. El delantero se levantó y se volvió hacia el inglés para pedirle explicaciones. Se creó una pequeña tangana pero el incidente no fue a más.

Allardyce fue cuestionado sobre este hecho: "Solo me interesa el fútbol. Ya hablaré con él", afirmó.

Tras esta derrota, el Everton dice adiós a la FA Cup y ya solo le queda la Premier League. Y es que los de Goodison Park ya fueron eliminados de la Carabao Cup y Europa League. El próximo partido será el siguiente sábado en una de las plazas más complicadas de la competición, el Estadio de Wembley ante el Tottenham. Después recibirá la visita de West Brom y Leicester City para cerrar el mes de enero.