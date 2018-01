Mourinho: "Merecimos la victoria"

Google Plus

José Mourinho, en sala de prensa. Foto: Manchester United

El Manchester United estará en el sorteo de la cuarta ronda de la FA Cup después de vencer, in extremis, al Derby County de la Championship. Un gol de Jesse Lingard en el 80 y otro de Lukaku en el 90 dieron el pase a los diablos rojos a la siguiente fase. Tras el partido, José Mourinho se mostró convencido de que eran justos vencedores: "Jugamos bien e hicimos un buen partido. Nos lo pusieron difícil porque defendieron muy, muy bien. Pero pienso que merecimos la victoria".

Mou no quería un replay: "Para ser sincero, no nos venía bien un replay. Y no creo que a un equipo luchando por el ascenso le venga bien tampoco, pero esas son las reglas de la competición y casi nos toca ir a un segundo partido".

Contento con la labor del equipo: "Otra vez, mis sensaciones fueron buenas porque los jugadores jugaron bien, con buena actitud, crearon oportunidades, chutaron, tuvieron continuidad en el juego, no perdieron los nervios y fueron fieles al estilo y a la forma en la que queremos jugar, así que creo que fue muy merecido".

Mala suerte de cara a portería: "La pelota realmente no quería entrar en la red. Otra vez tuvimos una oposición en la portería brillante así que fue difícil pero al final fue una buena sensación".

Elogios a un Lingard en racha: "Fue un gol fantástico. Ha sido elegido por nuestros fans jugador del mes. Marcó un golazo en Goodison Park y ha vuelto a marcar un gol importante para nosotros. Todos están contentos con él y el equipo realmente merece esto. Está claramente evolucionando y se siente cómodo en las diferentes posiciones en las que juega".

Paciencia con Rashford: "En los entrenamientos anota golazos pero luego en los partidos falla ocasiones increíbles, golpeando el poste o con paradas del portero. Los jugadores tiene estas rachas pero no estoy preocupado porque los buenos momentos llegarán".

Lukaku, gol tras cinco partidos de sequía: "Es un ejemplo de lo que un jugador del Manchester United tiene que ser. Un gran profesional con un gran deseo de jugar. Tuvimos que evitar que jugase ante el Everton, tres días después está aquí y trabajando de la manera en que lo hace demuestra su compromiso así que estoy muy feliz por él".

Dardo a la prensa y guiño a Conte: "Él no tiene la culpa. Creo que la prensa nos debería pedir perdón porque la pregunta que le hacen es totalmente errónea. Yo hablé de mí y luego cuando le preguntan a él parece que yo hubiese dicho que él actuaba como un payaso. Entiendo su reacción".