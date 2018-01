Dyche: "Estoy muy contento porque hoy vi a mis jugadores sin miedo"

Dyche terminó molesto tras el partido. Foto: Burnley

Sean Dyche sabía que no sería fácil enfrentarse al Manchester City y aunque los Clarets hayan perdido 4-1, el entrenador se sintió orgulloso de su equipo por no sentir miedo contra los Citizens.

Tras el partido, el ex entrenador del Watford, dijo que se sentía molesto con el árbitro por no tener “sentido común” en el primer gol del City y que valdría el empate: “No creo que tenga que silbar, pero a veces tienes que usar el sentido común y ese fue el momento. Hablé con el árbitro más tarde y me dijo que no necesitaba hacer sonar el silbato. Solo sugerí que cuando eres un árbitro con suficientes años en el fútbol, podrías haber usado tu experiencia para dar otro veredicto".

Tras ponerse con ventaja con gol de Barnes, los Clarets estaban cuajando un gran partido. 0-1 se irían al descanso. Hasta ahí, todo parecía color de rosa para el Burnley, pero en la segunda parte vendría una remontada increíble con 2 goles de Agüero en el mismo minuto que noquearía totalmente al equipo de Lancashire. Posterior a eso, aparecería el equipo imparable al que todos estamos acostumbrados a ver. Sané pondría el tercero y Bernardo Silva liquidaría el encuentro marcando el 4-1.

El entrenador del Burnley también declaró cómo afectó a sus jugadores los dos goles en el mismo minuto y el buen partido que hacían antes de ese momento: “En gran medida cambió todo el curso del juego. Habíamos hecho un buen partido hasta ese momento, haciendo un buen trabajo y frenando el ataque constante del City. Estoy muy contento porque hoy vi a mis jugadores sin miedo. Los primeros 60 minutos fueron fantásticos”.

Con esto, el Burnley se despide de la FA Cup, enfocándose totalmente en la liga inglesa ya que también quedaron eliminados de la Carabao Cup. El próximo partido que tendrán los Clarets será contra el Crystal Palace en la jornada 23 de la Premier League.